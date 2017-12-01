"SÖZLEŞME YASAL VE YARARLI!"

Taşeron işçilerin bağlı olduğu sendikanın Başkanı Serhat Çelik, ihale yöntemi ile çalışan şirketlerin tamamında ‘Süresi belirli hizmet akdi’ sözleşmesinin yapıldığını, bunun çalışan ile işveren arasında yapılmasının gerekli olduğunu savunarak; “Bu sözleşme Bakanlık yetkililerinin, denetim esnasında işverenden isteği evrakların en başında geliyor. Dolayısıyla işveren-işçi arasında bu tür bir sözleşmenin işçiye herhangi bir zararı yok, hatta faydası var.” dedi.



HAK-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-iş Sendikası Kayseri Şubesi Başkanı Serhat Çelik, geçtiğimiz günlerde manşetten yayınladığımız PAR Grup’un Erciyes Üniversitesi’nde istihdam ettiği elemanlara ‘Süresi Belirli Hizmet Akdi’ adı altında kanuni hiçbir yönü olmadığı belirtilen sözleşme imzalatarak mağdur etmeye çalıştığı haberimizle ilgili arkadaşımıza bir açıklama yaptı.



“Sözleşme yasal, haberimiz var”

Serhat Çelik sendika şube binasında gerçekleşen görüşmede, işçilere imzalatılan sözleşmeden haberleri olduğunu belirterek, herhangi bir uygunsuzluk olmadığını savundu.

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı olarak Erciyes Üniversitesi’nde 2015 yılında teşkilatlanma çalışmalarına başladıklarının, 2016 yılının 2. ayında ise gerekli yetkiyi aldıklarının altını çizen Başkan Çelik şunları söyledi:



“Her ihale döneminde yapıldı”

“Erciyes Üniversitesi’nde ‘Süresi belirli hizmet akdi’ bu zamana kadar her ihale döneminde yapıldı. Sadece bu dönemde yapılan bir şey değil. Kanun gereği her bir ihale sözleşmesi için kişilerin, çalışanların ferdi sözleşmesi olarak özlük dosyasına konulması gereken bir sözleşme bu. Yani 4857 Sayılı Kanun gereği. Bu sözleşmede kanuna aykırı bir şey yazamazlar. Yani 4857 sayılı kanunla çalışırsan yüzde 50 oranında fazla çalışma ücreti ödersin, hafta tatilinde çalışırsan işte onunla alakalı kanuna aykırı hüküm koyamazlar. Bir de işverenin kendi işindeki çalışma prensiplerini belirttiği bir sözleşmedir. Artık kanun gereği her bir işçinin özlük dosyasında olması gereken bir sözleşmedir. Müfettiş geldiğinde ilk sorduğu evrak bu... Biz sendika olarak bu sözleşmeler imzalandıktan sonra hukuk büromuza göndererek ‘Bunun imzalanmasında her hangi bir sakınca var mı? diye sorduk . Onlar da ‘Her hangi bir sıkıntı yok, imzalayabilirler’ dedi. Bu bağlayıcılığı sadece toplu iş sözleşmesi çıkana kadar… Biz geçen hafta ERÜ’deki arkadaşlarımızı toplayarak onlara durumu izah ettik. Bu sözleşme ile ilgili süreci sordular. Daha sonra bu sözleşmeyi imzalayıp, imzalamamaları ile ilgili soru yöneltilince bununla ilgili bilgilendirmeyi yaptık. Yani burada iş akdinin feshiyle alakalı herhangi bir durum yok.”

Kayseri Gündem