Suriye yardım konvoyu 25 Temmuz'da Kayseri'de

Anadolu Platformu’nun üye kuruluşlarından biri olan İyilik Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (İyilikder) Suriye’ye gönderilmek üzere yardım konvoyu hazırlıyor. İstanbul’dan yola çıkacak olan yardım konvoyu Anadolu’yu dolaşacak. 25 Temmuz’da Kayseri’de olacak konvoy 26 Temmuz’da Gazi Antep veya Kilis’ten Suriye’ye giriş yapacak. Anadolu Platformu’nun Kayseri’de ki üye kuruluşu olan İlim Hikmet Vakfı’na Kayserili vatandaşlar gıda ve nakdi yardımlarda bulunabilecek.
İletişim Numaraları
Tel: 0352 231 80 92
Cep:0541 338 38 15
Adres: Sahabiye Mahallesi Kanal Caddesi No:23 KOCASİNAN/ KAYSERİ
Haber: Bünyamin Gültekin