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Suriye yardım konvoyu 25 Temmuz'da Kayseri'de

Anadolu Platformu’nun üye kuruluşlarından biri olan İyilikder’in organizasyonunda İstanbul’dan yola çıkacak Suriye yardım konvoyu 25 Temmuz’da Kayseri’de olacak.

Suriye yardım konvoyu 25 Temmuz'da Kayseri'de

Anadolu Platformu’nun üye kuruluşlarından biri olan İyilik Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (İyilikder) Suriye’ye gönderilmek üzere yardım konvoyu hazırlıyor. İstanbul’dan yola çıkacak olan yardım konvoyu Anadolu’yu dolaşacak. 25 Temmuz’da Kayseri’de olacak konvoy 26 Temmuz’da Gazi Antep veya Kilis’ten Suriye’ye giriş yapacak. Anadolu Platformu’nun Kayseri’de ki üye kuruluşu olan İlim Hikmet Vakfı’na Kayserili vatandaşlar gıda ve nakdi yardımlarda bulunabilecek.

İletişim Numaraları

Tel: 0352 231 80 92

Cep:0541 338 38 15

Adres: Sahabiye Mahallesi Kanal Caddesi No:23 KOCASİNAN/ KAYSERİ

Haber: Bünyamin Gültekin

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