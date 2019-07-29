TACİZCİYİ ÖĞRETMEN YAPTILAR

ALIŞMIŞ BİR KERE!
Ancak Kayseri’de de alışkanlıkları devam eden tacizciden bıkan kadın çalışanlar bu yöneticiyi şikayet ettiler. Müfettişler yine geldi, yine taciz edilen kadın çalışanların ifadesi alındı. Bu tacizcinin suçu yine sabit görüldü. Bu sefer de, açığa alınıp hakkında yasal işlem yapılması gerekirken sadece yöneticilikten alındı ve öğretmen olarak işine devam etmesine karar verildi.
TACİZCİ HANGİ OKULDA?
Şimdi bu tacizci Kayseri’deki bir okulda öğretmenlik yapacak ve bugüne kadar olduğu gibi huylu huyundan vazgeçmez atasözünü ispatlarcasına yine tacizlerini sürdürecek. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kadın çalışanları, şikayetleri ile sonunda bu kişiden yönetici olarak kurtuldular ancak şimdi tehlike daha büyük. Kayseri’de bu öğretmen hangi okula verilirse verilsin oradaki kızlarımız ve kadın öğretmenler tehlike altında olacak.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SESSİZ!
Kayseri’nin gerek LGS gerekse YKS sınavlarında aldığı başarısız sonuçlara rağmen bu başarısızlığın sebeplerini araştırıp gerekenleri yapmak üzere herhangi bir adım atmayan ve kurum içinde Lord lakabıyla anılan Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’nin, “tacizci-eğitimcinin” öğretmen olarak “görevine” devam etmesi konusuna sessiz kalıp kalmayacağı merak ediliyor.
SİZİN KIZINIZI TACİZ ETSE!
Kayseri Gündem diyor ki:
Beyler, Yozgat’ta idareci olarak çalışırken, Kayseri’ye güya sürgün gelmesine neden olan ahlaksızlıklarına burada da devam eden bu insan görünümlü ahlaksızı öğretmen olarak çocuklarımızın arasına salmak neyin nesi. Tilkiyi kümese tavukların arasına koymuşsunuz üstelik de bekçi yapmışsınız. Şimdi bir kere daha düşünün, sizin de muhtemelen anneniz, kızlarınız ya da yeğenleriniz var, bu tacize uğrayanlardan biri de sizin yakınınız olsa ne yaparsanız lütfen ayırım yapmadan bunu düşünerek gereğini yapın. Aksi durumda benzer bir taciz olayı da bu kişinin öğretmenlik yaptığı okulda yaşanırsa bunun altında bu sefer hepiniz kalırsınız. Bizden söylemesi. Yani sizler Milli Eğitim Müdürlüğü’nde çalışan kadınları kurtardınız ama bu sefer de kızlarımızı, yavrularımızı mı tehlikeye attınız. Allah sizi bildiği gibi yapsın.
Kayseri Gündem Gazetesi
Ancak Kayseri’de de alışkanlıkları devam eden tacizciden bıkan kadın çalışanlar bu yöneticiyi şikayet ettiler. Müfettişler yine geldi, yine taciz edilen kadın çalışanların ifadesi alındı. Bu tacizcinin suçu yine sabit görüldü. Bu sefer de, açığa alınıp hakkında yasal işlem yapılması gerekirken sadece yöneticilikten alındı ve öğretmen olarak işine devam etmesine karar verildi.
TACİZCİ HANGİ OKULDA?
Şimdi bu tacizci Kayseri’deki bir okulda öğretmenlik yapacak ve bugüne kadar olduğu gibi huylu huyundan vazgeçmez atasözünü ispatlarcasına yine tacizlerini sürdürecek. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kadın çalışanları, şikayetleri ile sonunda bu kişiden yönetici olarak kurtuldular ancak şimdi tehlike daha büyük. Kayseri’de bu öğretmen hangi okula verilirse verilsin oradaki kızlarımız ve kadın öğretmenler tehlike altında olacak.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SESSİZ!
Kayseri’nin gerek LGS gerekse YKS sınavlarında aldığı başarısız sonuçlara rağmen bu başarısızlığın sebeplerini araştırıp gerekenleri yapmak üzere herhangi bir adım atmayan ve kurum içinde Lord lakabıyla anılan Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’nin, “tacizci-eğitimcinin” öğretmen olarak “görevine” devam etmesi konusuna sessiz kalıp kalmayacağı merak ediliyor.
SİZİN KIZINIZI TACİZ ETSE!
Kayseri Gündem diyor ki:
Beyler, Yozgat’ta idareci olarak çalışırken, Kayseri’ye güya sürgün gelmesine neden olan ahlaksızlıklarına burada da devam eden bu insan görünümlü ahlaksızı öğretmen olarak çocuklarımızın arasına salmak neyin nesi. Tilkiyi kümese tavukların arasına koymuşsunuz üstelik de bekçi yapmışsınız. Şimdi bir kere daha düşünün, sizin de muhtemelen anneniz, kızlarınız ya da yeğenleriniz var, bu tacize uğrayanlardan biri de sizin yakınınız olsa ne yaparsanız lütfen ayırım yapmadan bunu düşünerek gereğini yapın. Aksi durumda benzer bir taciz olayı da bu kişinin öğretmenlik yaptığı okulda yaşanırsa bunun altında bu sefer hepiniz kalırsınız. Bizden söylemesi. Yani sizler Milli Eğitim Müdürlüğü’nde çalışan kadınları kurtardınız ama bu sefer de kızlarımızı, yavrularımızı mı tehlikeye attınız. Allah sizi bildiği gibi yapsın.
Kayseri Gündem Gazetesi