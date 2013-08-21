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Tarihi Ayıp

Serçeönü Mahallesi’nde bulunan tarihi çeşme kaderine terk edilirken çeşmenin etrafında gelişen olaylar ‘yok artık’ dedirtiyor.

Tarihi Ayıp
 Kocasinan İlçesi’ne bağlı Serçeönü Mahallesi Birkan Sokak’ta yer alan Necmettin Feyzioğlu Halk Kütüphanesi’nin yanında bulunan tarihi çeşme kaderine terk edilmiş durumda... Kütüphanenin hemen bitişiğinde bulunan çeşmenin çevresinde gelişen olaylar ise ‘yok artık’ dedirtecek cinsten. Kütüphane ve çeşmenin arasına konulan çöp konteynırlarıyla da bu ayıp kendini katlamış… Mahalleli, bazı insanların bu çöplerden yiyeceklerini temin ettiklerini ve orada yemeklerini yedikten sonra çeşmenin etrafına büyük ve küçük tuvalet ihtiyaçlarını giderdiklerini belirtiyor. Ayrıca tarihi çeşmenin alkoliklerin uğrak alanı olduğu da söyleniyor. Bu durumdan rahatsızlığını belirten mahalleli yetkililerin buna kayıtsız kalmalarından şikayetçi.

Korunamayacaksa başka yere taşısınlar


Daha önce çeşmenin Hunat Meydan’ında olduğunu şuan ki mevcut konumunun yaklaşık 100 metre ilerisine taşındığını belirten Mahalleli daha sonra çeşmenin tarihi Kayseri Evi’nin yanına getirilerek koruma altına alınmasını sağlamayı amaçladıklarını söylüyorlar. Eskiden çeşmede suyun aktığını fakat herkesin bu su ile arabasını yıkamasından dolayı suyu kestiklerini de aktaran mahalleli bu kötü manzaranın düzeltilmesini talep ediyorlar. Çeşme eğer korunamayacaksa korunmasının sağlanacağı başka bir yere taşınması gerektiğini kaydediyorlar. Mahallelinin ideasına göre çeşmeyi üniversite kendi alanına taşımak istemiş fakat son durumun ne olduğunu bilmiyorlar.

 Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin

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KayseriKocasinanNecmettin FeyzioğluHalk
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