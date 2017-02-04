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TEK KONSERLİK KORO

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın kurum içi eğitim faaliyetleri kapsamında bazı yerel ve amatör sanatçılar ile muhasebecilerden oluşan koro 1-7 Mart tarihleri arasındaki Muhasebeciler Haftasında Türk Halk Müziği konseri verecek. Koro yılda bir kez verdiği bu konser için 6 ay hazırlanıyor.

TEK KONSERLİK KORO
Şefliğini yerel sanatçılardan Ahmet Anbar’ın, saz ekibi şefliğini ise Hayri Başoğlu’nun yaptığı, 30 kişiden oluşan Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası korosu,  Muhasebeciler Haftasında vereceği konser öncesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kentimizde 4 yıldan bu yana KSMMMO’nın etkinliğinde konser veren koro, bu yıl da farklı yörelerin türküleriyle kulakların pasını silmeye hazırlanıyor.

KSMMMO korosu Şefi Ahmet Anbar, yılda bir kez düzenlenen etkinlikte konser verdiklerini belirterek; “Kimisi yerel, kimisi albüm yapmış, kimisi amatör sanatçılardan, kimisi de muhasebeci ve mali müşavirlerden oluşan 30 kişilik bir ekibimiz var. Birçok farklı yöreye ait eserleri katılımcılarla buluşturuyoruz. Konserimiz koro ve solo eserlerden oluşuyor. Halkımızı bekliyoruz.” dedi.

KSMMMO Başkanı Anfer Yılmaz ise oda olarak kültür sanat etkinliklerini çok önemsediklerini belirterek; “Üyelerimizi aileleriyle bir araya getirerek yoğun iş temposundan bir nebze olsun uzaklaştırmak için uğraş veriyoruz. 4 yıldan bu yana gerçekleştirilen bir organizasyon. Bizden önceki yönetim zamanında da vardı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz de sürdürüyoruz. Bu ve buna benzer etkinliklerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

KSMMMO korosunun vereceği konser 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanacak olan Muhasebeciler Haftası’nda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilecek.
Haber: Ramazan KARAKUŞ

ÖZEL HABER

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