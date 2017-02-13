THY’NiN 14 ŞUBAT KANDIRMACASINA TEPKi

Tüketiciler Birliği Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı yapan Genel Başkan Mahmut Şahin “14 Şubat Sevgililer günü için kampanya yapan firmalar kervanından THY de eksik kalmadı.” diyerek “Sevgililer gününü mü eleştirelim, bugün için yapılan kampanyaları mı eleştirelim, yoksa THY’nin dandik kampanyasını mı eleştirelim bilemedik.” açıklamasında bulundu.



1 dolar eşittir 690 lira!

Şahin toplantıda kampanyanın aldatıcı olduğunu belirterek şu eleştirilerde bulundu;

“THY, Sevgililer Gününe has kampanyamsı bir reklam yapmış. Ne yapmış: ‘Sevdiklerinizi uçurun! İkinci kişi sadece 1 dolar.’

Sevdiğiniz birisi ile başka bir ülkeye seyahat edeceksiniz. Siz normal ücreti ödeyeceksiniz ama sevdiğiniz için sadece 1 dolar ödeyeceksiniz. Değil mi? Elbette hayır.

Çünkü, THY’nin nev-i şahsına münhasır döviz kurları bizim bildiğimizden çok farklı. Cumhurbaşkanımızın çağrısından sonra doları bıraktığını açıklamıştı da hadi bunu es geçelim. THY’ye göre 1 dolar eşittir 690 lira. Nasıl mı?

Mesela sevdiğinizle Paris’e gitmek istediniz. Normal ücret 766 lira. Kendiniz için bu bedeli ödüyorsunuz ve sevdiğiniz kişi için sadece 1 dolar ödeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Çok heveslenmeyin. Çünkü 1 dolar için sizden istedikleri rakam tam 690 lira. İzaha muhtaç bir durum ve şaşkın gözlerle ‘nassı yani’ diyorsunuz. Cevap çok basit: 626 lira vergi artı 60 lira da hizmet bedeli 686 lira yapıyor. Koltuk bedeli 1 dolar o da eklenince toplam 690 lira yapıyor. Yani aslında yapılan indirim 76 lira. Peki, bu hesap mantığına da razı olduk ve soğuk kış gününde tropikal bir ülke olan Endonezya’nın başkenti Cakarta’ya gitmek istedik. Hayıııır gidemeyiz. Neden? Sadece Avrupa ülkeleri ile sınırlı? Peki, reklam ve tanıtımlarında bundan neden bahsetmiyorsun ey THY? “



Londra 450 lira iken Medine 2 bin 500 lira

Bu durumun Dünya çapında bir markaya yakışmadığını kaydeden Şahin eleştirilerini şöyle sürdürdü, “Bu tarz ayak oyunlarına ihtiyacın mı var? Bu kampanyadan dolayı satışınızı ve kârınızı artırdınız mı bâri? Laf olsun torba mı dolsun yoksa Aziz Valentin’in torunlarının cebi mi dolsun? Neresinden tutsanız elinizde kalan bir kampanya. Yanıltıcı ve basit. Aziz Valentin bir rivayete göre din adamı ya THY’ye bir de dini soru soralım: ‘4 saat 15 dakika süren Londra’ya gidiş dönüş bir kişi 450 lira iken; 3 saat 15 dakika süren Medine’ye gidiş dönüş neden 2.500 lira? Sahi ‘Din Bezirganlığı’ ne demekti ey THY?”

Haber: Bünyamin Gültekin