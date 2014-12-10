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TIP FAKÜLTESİ’NDEN BOZUK RÖNTGEN CİHAZI AÇIKLAMASI

Gazetemizde yer alan ‘’ERÜ Tıp Fakültesi’nde röntgen çilesi ‘’ başlığı ile kamuoyuna duyurduğumuz, habere ilişkin, Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru’dan açıklama geldi.

TIP FAKÜLTESİ’NDEN BOZUK RÖNTGEN CİHAZI AÇIKLAMASI

Kudret Doğru,  ‘’ Acil servisteki röntgen cihazının arızası giderilinceye kadar hastanemiz radyoloji birimi röntgen cihazından hizmet verilmiştir’’ dedi.

 Olayın teknik bir aksaklıktan kaynaklandığına vurgu yapan Doğru,  ‘Yaklaşık 2 ay önce acil servisteki dijital sistem röntgen cihazımız arıza yapmıştır. Hastanemiz teknik elemanları ile ERÜ Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin mühendisleri cihazdaki arızaya anında müdahale ederek, üretici firma servisini hemen hastanemize çağırmışlardır’’ ifadelerini kullandı.

 Doğru gazetemize duyarlılığından dolayı  teşekkür ederek, ‘Elimizde olmayan sebeplerle röntgen cihazı onarımının geciktiğini, en kısa sürede cihazın hizmete gireceğini ve 2015 yılı yatırım programı çerçevesinde ilave bir dijital röntgen cihazı alınacağını ve aksamadan hizmet vermeye devam edeceğimizi belirtiriz’’ dedi.

 

HABER MERKEZİ

 

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