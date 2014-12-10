TIP FAKÜLTESİ’NDEN BOZUK RÖNTGEN CİHAZI AÇIKLAMASI

Kudret Doğru, ‘’ Acil servisteki röntgen cihazının arızası giderilinceye kadar hastanemiz radyoloji birimi röntgen cihazından hizmet verilmiştir’’ dedi.
HABER MERKEZİ
Gazetemizde yer alan ‘’ERÜ Tıp Fakültesi’nde röntgen çilesi ‘’ başlığı ile kamuoyuna duyurduğumuz, habere ilişkin, Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru’dan açıklama geldi.
10 Aralık 0000 Pazar 00:00
Kudret Doğru, ‘’ Acil servisteki röntgen cihazının arızası giderilinceye kadar hastanemiz radyoloji birimi röntgen cihazından hizmet verilmiştir’’ dedi.
HABER MERKEZİ