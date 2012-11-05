TOKİ'de Otobüs Çilesi Haberimiz Ses Getirdi

Yetkililer konuya kendilerinde vakıf olduğunu ve bu sorunun TOKİ bölgesinin tam olarak oturmaması ve hala göç alan bir yer olması olarak değerlendirirken, önümüzde ki dönemlerde bu sorunun çözüme kavuşturulacağını aktardılar.

Son Teknoloji ile çalışıyoruz.

Belediye yetkilileri son teknoloji ile tüm durak ve otobüsleri kontrol altında tuttuklarını belirtirken, TOKİ bölgesinde yaşanan aşırı yığılmaya çözüm olarak ek seferler düzenlediklerini ve buna rağmen sabah iş başlangıcının nerdeyse tüm kurumlar için aynı saat aralığına denk gelmesinden dolayı bu saat aralıklarında böyle bir sorunun doğmasına neden olduğunu ifade ediyorlar. Aynı sıkıntının akşam iş çıkış saatlerinde de yaşandığını belirten yetkililer, sabah ve akşam yaşanan bu iki saatlik dilimler dışında böyle bir sıkıntının yaşanmadığını ifade ediyorlar.

Bu durumu vatandaşa da izah ediyoruz

Zaman zaman vatandaşlarında bu şikâyetlerle kendilerini aradıklarını bu durumu kendilerine de ifade etiklerinin altını çizen yetkililer. Bölge de TOKİ’nin yeni bir projesini daha başlatacağını bu nedenle yeni seferler düzenleyeceklerini ve Tramvay güzergâhının önümüzde ki dönemlerde bölgeye doğru uzatılacağını da aktararak önümüzde ki dönemlerde bu problemi çözüme kavuşturacaklarını söylediler.

Örnek Bir Sistemimiz var

Yetkililer Kayseri’de uygulanan toplu taşıma sisteminin birçok Büyükşehir tarafından örnek alındığını söylerken, Adana ve Diyarbakır başta olmak üzere büyükşehirlerin kendilerinden bu sistemi nasıl oluşturduğuna dair bilgi istediklerini aktardılar. Yetkililer aynı zamanda kullandıkları teknolojileri de paylaşırken şunları söylediler: “Otobüs içerisine yerleştirdiğimiz 2’şer tane kamera ile otobüs içi güvenliğini sağlıyoruz. Araç Takip Sistemi ile araçlarımızın bulunduğu güzergâhları, bu güzergâhlarda yaptıkları hızı ve aldıkları yolcu sayılarını anında görüyoruz. Bu teknolojilerin yanında otobüs içlerine canlı kamera bağlantıları ve IP kameralarla durak yoğunluklarını da göreceğimiz bir hale kavuşacağız.”