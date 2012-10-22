Türk Şeker´den Kayseri´ye Darbe

Akay, Türk Şeker’in kurumun zararına iskontolu şeker satışına başlamasını, Türk çiftçisinin emeğine darbe olarak yorumladı.

Türk Şeker uygulamadan vazgeçsin

Türk Şeker’in bu uygulamasına tepki gösteren ziraat odaları ve pancar üreticileri de, Türk Şeker’in bu karardan geri adım atmasını isterken, Başkan Akay konuyla ilgili gerekli yazışma ve görüşmeleri başlattıklarını söyledi. Akay, bu fiyatlar “Türk Şeker’in de zarara uğramasına neden oluyor” dedi.

Uygulama Kayseri Şeker’in batırılmasına yönelik

İlk olarak Sorgun Şeker Fabrikası’nda 50 bin ton şekerin 1 yıl vade ile satılmasının, ardından 15 bin ton şekerin Turhal Şeker Fabrikası’nda 12 ay vade ile, son olarak da 10 bin ton şekerin Kastamonu Şeker Fabrikası’nda 11 ay vade ile satılmasının, başta Kayseri Şeker Fabrikası olmak üzere bölgede faaliyet gösteren tüm özel şeker fabrikalarına ağır bir darbe vuracağını belirten Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Alınan bu karar açıkça, şu an ayakları üzerinde durmaya çalışan Kayseri Şeker Fabrikası’nın batırılmasına yönelik izlenmiş bir politikadır” diyerek, uygulamaya ilk tepki gösteren kişi oldu.

ZİRAAT ODALARI VE ÇİFTÇİLERDEN, TÜRK ŞEKER’E BÜYÜK TEPKİ

“Türk Şeker’in, şeker fiyatlarına yapılacak zammı önceden duyurup, zam öncesi iskontolu ve hemen ardından yeni fiyatla uzun vadeli şeker satışına tepki gösteren, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı’na, kamuoyu ve çiftçiden büyük destek geldi. Türk Şeker’in bu uygulamasına tepki gösteren, Ziraat Odaları ve pancar üreticileri de, Türk Şeker’in aldığı bu karardan geri adım atmasını bekliyor.

İlk tepki Akay’dan geldi

İlk olarak Sorgun Şeker Fabrikası’nda 50 bin ton şekerin 1 yıl vade ile satılmasının, ardından 15 bin ton şekerin Turhal Şeker Fabrikası’nda 12 ay vade ile son olarak ta 10 bin ton şekerin Kastamonu Şeker Fabrikası’nda 11 ay vade ile satılmasının, başta Kayseri Şeker Fabrikası olmak üzere bölgede faaliyet gösteren tüm özel şeker fabrikalarına ağır bir darbe vuracağını belirten Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Alınan bu karar açıkça, şu an ayakları üzerinde durmaya çalışan Kayseri Şeker Fabrikası’nın batırılmasına yönelik izlenmiş bir politikadır” diyerek, uygulamaya ilk tepki gösteren kişi oldu.

Akay, Kayseri Şeker Fabrikası’nın 58. Pancar Alım Kampanyası açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kayseri Şeker Fabrikası’nın üreteceği şekerin satılması ile birlikte hem çiftçinin emeğini zamanında ödemeye çalışacaklarını, hem de şirketin bekleyen borçlarının kapatılması noktasında önemli bir yükü hafifleteceklerini belirterek, “Türk Şeker’in, şeker fiyatlarına yapılacak zammı önceden duyurup, zam öncesi eski fiyattan ve uzun vade ile şeker satışı, Kayseri Şeker Fabrikası başta olmak üzere, Türk Çiftçisine ve Türk Çiftçisinin emeğine adeta darbe vurmuştur” dedi.

Şeker fabrikaları da büyük bir kayba uğrayacak

Akay, Türk Şeker tarafından bir yıl vade ve yüzde 16’lara varan iskonto ile yapılan şeker satışının, şeker satışından gelir elde eden fabrikaların büyük bir kayba uğramasına neden olacağını da belirterek, “Bizler bir taraftan bu şirketin ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf edip, fabrikanın içerisinde bulunduğu sıkıntıları aşmaya çalışırken, bu sektörün öncüsü olması gereken Türk Şeker isimli bir kuruluş, sorumsuzca bir politika ortaya koyup, Türk Çiftçisine ve Türk Çiftçisinin emeğine adeta darbe vurmuştur. 22 Ağustos’ta yapacağı zammı, 14 gün önce duyurarak 2 lira 12 kuruştan satacakları şekerin fiyatını, “Şimdi alırsanız eski fiyattan, yani 1 lira 97 kuruştan satacağız” diyerek 75 bin ton şekeri, fabrikaların kampanya açılışları öncesi satması, anlaşılabilecek bir davranış değildir. Yani bu nasıl bir anlayıştır anlamak mümkün değildir. Bu yapılan uygulama benim ne ekonomi, ne işletme, ne de yöneticilik anlayışıma sığıyor. Şimdi Sorgun’da 50 bin ton şekeri 1 yıl vade ile satıyorlar. 13 ay vade ne demek? Maalesef işte böyle bir uygulama yaptılar ve bu uygulama bir anlamda Kayseri Şeker’in batırılmasına yönelik izlenmiş bir politika demek. Biz hep şunu söyledik. “Bu tür kuruluşlarda Kayseri Şeker Fabrikası temsil edilmiyor” Bu şekilde Kayseri’nin haklarının korunması mümkün olamaz. Bu nedenle bu konudaki sıkıntılarımızı sizlerle paylaştık. Böyle bir bayram gününde sizler ile adeta dertleştik. Ama biz asla sessiz kalmayacağız, başta Başbakanlık olmak üzere tüm yetkili kuruluşlara bu konudaki dilekçelerimizi göndereceğiz” şeklinde konuştu.

Çiftçilerin tepkisi büyük

Akay’ın bu sözleri, her kesimden insanın ve kuruluşun desteğini aldı. Türk Şeker tarafından ilk olarak Sorgun Şeker Fabrikası’nda başlatılan ve 50 bin ton şekeri kapsayan 13 ay vadeli şeker satışlarının, Türk Pancar Üreticisi’nin bitirilmesine yönelik bir hareket olduğunu düşünen çiftçiler, tepkilerini şu şekilde dile getirdiler. “Emeğimizin karşılığını gününde ödemek için mücadele eden, pancarın ekiminden hasadına kadar bize destek olmaya çalışan ve şu anda da pancar paralarımızı ödemek için gün bekleyen fabrikalara vurulan darbe, Türk çiftçisine vurulmuş bir darbe demektir. Böyle bir anlayışı, böyle bir uygulamayı anlamak mümkün değildir. Hangi kurum, zam yapacağı tarihten hemen önce “Dikkat edin zam yapacağız, ama zam yapmadan önce şekeri eski fiyatından satacağız” diyerek bir satış politikası izler? Bu hangi mantığa, ahlaka sığar, anlamıyoruz. Hangi kurum bu şekilde kar edebilir? Ya da bu işin akla uygun tarafı nedir? Bize açıklasınlar. Kayseri Şeker Fabrikası’na bağlı çiftçiler şimdi ne yapacak soruyoruz. Bütün bir yılı pancar şekerinin satışından elde edilecek parayı bekleyerek borçlarını ödemeyi hedefleyen, çiftçisine ödeme yapmayı amaçlayan ve yatırım yapmayı düşünen fabrikamızın zararını kim karşılayacak”

ZİRAAT ODALARINDAN ORTAK TEPKİ

Bölgede faaliyet gösteren Ziraat odaları ise Türk Şeker tarafından yapılan uzun vadeli şeker satışının, Kayseri Şeker Fabrikası gibi büyük istihdam alanları ile büyük hedefleri olan fabrikaların temellerine dinamit döşediğini ifade ederek, yapılan bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini savundular. Kayseri başta olmak üzere, Bölgede faaliyet gösteren Yozgat ve Sivas Ziraat Odaları Başkanları da aynı tepkiyi göstererek, bu uygulamanın ne devlete, ne kuruma, ne de çiftçiye bir fayda sağlamayacağını belirterek, yapılan vadeli ve yüksek İskontolu şeker satışlarının durdurulması için ilgili tüm bakanlık ve devlet kurumları ile irtibata geçeceklerini söylediler. Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş ise Kayseri Şeker Fabrikası’nın pancar alım kampanyası öncesinde yapılan bu şeker satışının, özel şeker fabrikalarının gelişimine ve mevcut düzenine karşı yapılan açık bir darbe olduğunu belirterek, “Yakın bir zaman önce zor ve sıkıntılı bir süreç geçiren Kayseri Şeker Fabrikamızın, ayağa kalkmaya çalıştığı şu günlerde, Türk Şeker’in 13 aya varan vade ile sattığı şeker, bazı şeker tüccarları dışında kimseyi memnun etmeyecektir. Belli bir kesimi mutlu ederken, Milletin Efendilerini mağdur etmek, şeker fabrikalarını zarara sürüklemek, hangi devlet politikasının bir gereğidir. Bu anlayışı kabul etmek mümkün değildir. Bu yanlıştan dönülmesi için gerekli tüm yazışmaları, görüşmeleri ve ilgili dilekçelerimizi yetkili kesimler ile paylaşacağız” şeklinde konuştu.

Şu anda Türk Şeker’e ait Sorgun Şeker Fabrikası’nda 13 ay vade ile 50 bin ton, Turhal Şeker Fabrikası’nda 12 ay vade ile 15 bin ton ve Kastamonu Şeker Fabrikası’nda 11 ay vade ile 10 bin ton şeker satışı yapılmakta.