ÜLKE: ŞİMDİLİK ADAY DEĞİLİM ÇOPUROĞLU: BİR HESABIM YOK

İKİ İSİM DE TEDBİRLİ KONUŞUYOR
AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu Başkanlık yarışı için ihtiyatlı konuşarak, ”Hiçbir hesabım yok, hiç olmadı da. Kısmet neyse o olur” derken başkan adaylığı için adı geçen Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke siyaseten kapıyı açık bırakarak, “Şimdilik, bugün itibariyle aday değilim” diye konuştu.
SON NOKTAYI ÖZHASEKİ KOYAR
2020 Ağustos ayında yapılması beklenen AK Parti Olağan Kongresi için Erdoğan’ın düğmeye basmasıyla Kayseri’de de parti bünyesinde hareketlilik başladı. Kayseri’de il başkanlığı yarışında şimdilik iki adayın ismi ön plana çıksa da kongre tarihi yaklaşınca adayın tek isme indirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kayseri’de aday olacak isim konusunda yine, son noktayı Mehmet Özhaseki’nin koyması bekleniyor.
SON KARAR GENEL MERKEZİN
AK Parti Kayseri il Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Melikgazi İlçe Başkanı Avukat Gökhan Ülke gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni gazeteci İlter Sağırsoy’un adaylık yarışına ilişkin sorularını yanıtladı. Her iki isim de adaylık konusunda kararı genel merkezin vereceğine dikkat çekerek, genel merkezin her manadaki kararına uyacaklarını söylediler.
ÇOPUROĞLU: HESAP İÇİNDE DEĞİLİM
AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu adaylık konusunda duruşunun net olduğunu belirterek, “Dün de hesabım yoktu, bugün de yok. Hiçbir hesabım olmadı hiçbir zaman. Kısmet neyse o olur. Genel merkezimizin kararı esastır ve bağlayıcı olan da budur” dedi.
ÜLKE: ÇOPUROĞLU DEVAM ETSİN
Adı Kayseri AK Parti il Başkanlığı yarışında aday adayı olarak geçen Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke de kararı Genel Merkez’in vereceğini hatırlatarak, “İsteğim talebim yok. Mevcut il başkanımız iyi bir pozisyonda götürüyor ve başarılı, devam etmesinde fayda var. Ben şu an için aday değilim ama siyaset bu genel merkez nasıl uygun görür ne der bilemem. Ama ben aday değilim. Hiçbir zaman da ille de şu olayım demedim ama partimde uzun yıllardır görev verilse de verilmese de bir nefer gibi çalıştım yine öyleyim ve hep de öyle kalacağım” diye konuştu.
AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu Başkanlık yarışı için ihtiyatlı konuşarak, ”Hiçbir hesabım yok, hiç olmadı da. Kısmet neyse o olur” derken başkan adaylığı için adı geçen Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke siyaseten kapıyı açık bırakarak, “Şimdilik, bugün itibariyle aday değilim” diye konuştu.
SON NOKTAYI ÖZHASEKİ KOYAR
2020 Ağustos ayında yapılması beklenen AK Parti Olağan Kongresi için Erdoğan’ın düğmeye basmasıyla Kayseri’de de parti bünyesinde hareketlilik başladı. Kayseri’de il başkanlığı yarışında şimdilik iki adayın ismi ön plana çıksa da kongre tarihi yaklaşınca adayın tek isme indirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kayseri’de aday olacak isim konusunda yine, son noktayı Mehmet Özhaseki’nin koyması bekleniyor.
SON KARAR GENEL MERKEZİN
AK Parti Kayseri il Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Melikgazi İlçe Başkanı Avukat Gökhan Ülke gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni gazeteci İlter Sağırsoy’un adaylık yarışına ilişkin sorularını yanıtladı. Her iki isim de adaylık konusunda kararı genel merkezin vereceğine dikkat çekerek, genel merkezin her manadaki kararına uyacaklarını söylediler.
ÇOPUROĞLU: HESAP İÇİNDE DEĞİLİM
AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu adaylık konusunda duruşunun net olduğunu belirterek, “Dün de hesabım yoktu, bugün de yok. Hiçbir hesabım olmadı hiçbir zaman. Kısmet neyse o olur. Genel merkezimizin kararı esastır ve bağlayıcı olan da budur” dedi.
ÜLKE: ÇOPUROĞLU DEVAM ETSİN
Adı Kayseri AK Parti il Başkanlığı yarışında aday adayı olarak geçen Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke de kararı Genel Merkez’in vereceğini hatırlatarak, “İsteğim talebim yok. Mevcut il başkanımız iyi bir pozisyonda götürüyor ve başarılı, devam etmesinde fayda var. Ben şu an için aday değilim ama siyaset bu genel merkez nasıl uygun görür ne der bilemem. Ama ben aday değilim. Hiçbir zaman da ille de şu olayım demedim ama partimde uzun yıllardır görev verilse de verilmese de bir nefer gibi çalıştım yine öyleyim ve hep de öyle kalacağım” diye konuştu.
Özel Haber: İlter Sağırsoy