ÜLKER SHOP’DA ŞOK TUZAK-KÖŞEBAŞI

Geçtiğimiz ay bazı matbaalarla görüşmek üzere gittiğimiz Ankara’da ilginç bir olay yaşadık. Esenboğa Havalimanı yolu, Çankırı Kavşağı, Ülker Fabrikası Yanındaki Ülker Shop mağazasına alışveriş için girdik. Kış şartları olduğu için fazla bir müşteri yoktu. Biz de uygun bir park yeri ararken ilk sola dönüş yaptığımızda maalesef kapana yakalandık. Karla tamamen kaplanan yolda gözükmeyen, zaten bazı bölümleri kırıldığı için de dikkat çekmeyen kapan ön sağ lastiğimizi parçaladı. Randevulu görüşmelerimizin bir kısmı bu yüzden aksadı.Ülker Ankara Fabrikası yöneticilerinden ricamız, kış şartlarında zaten fazla sirkülasyon olmadığı için iki kapanı iptal etmeleri, gerekirse yazın yeniden faaliyete sokmaları… Zira karlı, buzlu havalarda bu kapanların çok can yaktığını çevre esnaftan öğrendik.Hemi de genel/eksel!-Kocasinan Belediyesi’nde görevli bazı mühendislerin “Başkanın arkadaşıyım” diye çıkıp gelen müteahhitler yüzünden “statik hesap” yapamaz hale geldiklerini;-FETÖ’nün gazete dağıtımına da büyük darbe vurduğunu, bu yüzden insanların abonelik teklifiyle gelen yerel gazetelere bile “Tamam. Parasını verelim ama ismim kayıtlarda geçmesin. Başkasına yollayın” şeklinde cevap verdiklerini;Biliyor muydunuz?Niğde’de belediyenin yeni aldığı alttan ısıtan ve masaj yapan ayrıca ekranlı koltuklara sahip konforlu yeni belediye otobüsleri büyük ilgi görüyor.Görüştüğümüz belediye yöneticileri yoğun talepten dolayı zor durumda olduklarını belirterek “Başkanımız keşke bu modern otobüslerden getirmeseydi. Vatandaşlarımız sırf meraklarından dolayı normal otobüslere binmeyip duraklarda izdiham oluşturarak bu yeni otobüsleri bekliyor. Üstelik otobüslerimizin konforuna dalıp kendi durağında inmeyi unutarak boyuna şehir turu yapıyor. Bu yüzden diğer otobüsler bomboş giderken bunlarda talep patlaması yaşanıyor. Yani mağduruz da mağduruz!” dediler.Elliden önceydi öşür yıllarıBeş çocuk yok ise kırdın dallarıBir de paran yoksa kestin kollarıBunun adına da ‘hizmet’ dedilerBuğdayı götürüp camiye koyduÖşür memuru da deneyi saydıAlman askeri de bizimle doyduBunun adına da ‘hizmet’ dedilerAçık oya gizle tasnif yapıldıKendinin olmayan oylar yakıldıKüflenen buğdaylar suya döküldüBunun adına da ‘hizmet’ dedilerDevletin yolunu köylüler yaptıKendinden olanlar parayı kaptıYapılan binalar bitmeden keptiOnun adına da ‘hizmet’ dedilerGirince köylere jandarma paşaDüşer ki ahali büyük telaşaNe yerler diye de başlar temaşaOnun adına da ‘hizmet’ dedilerBu millet hizmeti görmesin dendiİnsan meclisine varmasın dendiAğadan hakkını almasın dendiOnun adına da ‘hizmet’ dedilerBugün de bulunur öyle soytarıKendinden yana da tartar kantarıPantolon modada nerde entariOnun adına da ‘hizmet’ dedilerTeferruat deyip örtüyü attıBaşın kapalıysa okuman yettiBaşın açanları okula kattıOnun adına da ‘hizmet’ dedilerŞükür salakların nesli azaldıÜlkenin içinde son nesil kaldıOnlar da yanlışın bir türlü bildiOnun adına da ‘hizmet’ dedilerSeyfali onlara da ne desin dahaLaftan anlayana öğüttür aha!Biçilmez bugüne dün ile bahaBugün yapılana ‘hizmet’ dediler