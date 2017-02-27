ÜLKER SHOP’DA ŞOK TUZAK-KÖŞEBAŞI

ÜLKER SHOP’DA ŞOK TUZAK
Geçtiğimiz ay bazı matbaalarla görüşmek üzere gittiğimiz Ankara’da ilginç bir olay yaşadık. Esenboğa Havalimanı yolu, Çankırı Kavşağı, Ülker Fabrikası Yanındaki Ülker Shop mağazasına alışveriş için girdik. Kış şartları olduğu için fazla bir müşteri yoktu. Biz de uygun bir park yeri ararken ilk sola dönüş yaptığımızda maalesef kapana yakalandık. Karla tamamen kaplanan yolda gözükmeyen, zaten bazı bölümleri kırıldığı için de dikkat çekmeyen kapan ön sağ lastiğimizi parçaladı. Randevulu görüşmelerimizin bir kısmı bu yüzden aksadı.
Ülker Ankara Fabrikası yöneticilerinden ricamız, kış şartlarında zaten fazla sirkülasyon olmadığı için iki kapanı iptal etmeleri, gerekirse yazın yeniden faaliyete sokmaları… Zira karlı, buzlu havalarda bu kapanların çok can yaktığını çevre esnaftan öğrendik.
DİL YAREMİZ
Hemi de genel/eksel!
BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
-Kocasinan Belediyesi’nde görevli bazı mühendislerin “Başkanın arkadaşıyım” diye çıkıp gelen müteahhitler yüzünden “statik hesap” yapamaz hale geldiklerini;
-FETÖ’nün gazete dağıtımına da büyük darbe vurduğunu, bu yüzden insanların abonelik teklifiyle gelen yerel gazetelere bile “Tamam. Parasını verelim ama ismim kayıtlarda geçmesin. Başkasına yollayın” şeklinde cevap verdiklerini;
Biliyor muydunuz?
ASPARAGAS
Niğde’de konforlu otobüslere yoğun ilgi
Niğde’de belediyenin yeni aldığı alttan ısıtan ve masaj yapan ayrıca ekranlı koltuklara sahip konforlu yeni belediye otobüsleri büyük ilgi görüyor.
Görüştüğümüz belediye yöneticileri yoğun talepten dolayı zor durumda olduklarını belirterek “Başkanımız keşke bu modern otobüslerden getirmeseydi. Vatandaşlarımız sırf meraklarından dolayı normal otobüslere binmeyip duraklarda izdiham oluşturarak bu yeni otobüsleri bekliyor. Üstelik otobüslerimizin konforuna dalıp kendi durağında inmeyi unutarak boyuna şehir turu yapıyor. Bu yüzden diğer otobüsler bomboş giderken bunlarda talep patlaması yaşanıyor. Yani mağduruz da mağduruz!” dediler.
TAŞLAMA
Hizmet dediler!
Elliden önceydi öşür yılları
Beş çocuk yok ise kırdın dalları
Bir de paran yoksa kestin kolları
Bunun adına da ‘hizmet’ dediler
Buğdayı götürüp camiye koydu
Öşür memuru da deneyi saydı
Alman askeri de bizimle doydu
Bunun adına da ‘hizmet’ dediler
Açık oya gizle tasnif yapıldı
Kendinin olmayan oylar yakıldı
Küflenen buğdaylar suya döküldü
Bunun adına da ‘hizmet’ dediler
Devletin yolunu köylüler yaptı
Kendinden olanlar parayı kaptı
Yapılan binalar bitmeden kepti
Onun adına da ‘hizmet’ dediler
Girince köylere jandarma paşa
Düşer ki ahali büyük telaşa
Ne yerler diye de başlar temaşa
Onun adına da ‘hizmet’ dediler
Bu millet hizmeti görmesin dendi
İnsan meclisine varmasın dendi
Ağadan hakkını almasın dendi
Onun adına da ‘hizmet’ dediler
Bugün de bulunur öyle soytarı
Kendinden yana da tartar kantarı
Pantolon modada nerde entari
Onun adına da ‘hizmet’ dediler
Teferruat deyip örtüyü attı
Başın kapalıysa okuman yetti
Başın açanları okula kattı
Onun adına da ‘hizmet’ dediler
Şükür salakların nesli azaldı
Ülkenin içinde son nesil kaldı
Onlar da yanlışın bir türlü bildi
Onun adına da ‘hizmet’ dediler
Seyfali onlara da ne desin daha
Laftan anlayana öğüttür aha!
Biçilmez bugüne dün ile baha
Bugün yapılana ‘hizmet’ dediler
Seyfali (Mehmet Türkmen)
Geçtiğimiz ay bazı matbaalarla görüşmek üzere gittiğimiz Ankara’da ilginç bir olay yaşadık. Esenboğa Havalimanı yolu, Çankırı Kavşağı, Ülker Fabrikası Yanındaki Ülker Shop mağazasına alışveriş için girdik. Kış şartları olduğu için fazla bir müşteri yoktu. Biz de uygun bir park yeri ararken ilk sola dönüş yaptığımızda maalesef kapana yakalandık. Karla tamamen kaplanan yolda gözükmeyen, zaten bazı bölümleri kırıldığı için de dikkat çekmeyen kapan ön sağ lastiğimizi parçaladı. Randevulu görüşmelerimizin bir kısmı bu yüzden aksadı.
Ülker Ankara Fabrikası yöneticilerinden ricamız, kış şartlarında zaten fazla sirkülasyon olmadığı için iki kapanı iptal etmeleri, gerekirse yazın yeniden faaliyete sokmaları… Zira karlı, buzlu havalarda bu kapanların çok can yaktığını çevre esnaftan öğrendik.
DİL YAREMİZ
Hemi de genel/eksel!
BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
-Kocasinan Belediyesi’nde görevli bazı mühendislerin “Başkanın arkadaşıyım” diye çıkıp gelen müteahhitler yüzünden “statik hesap” yapamaz hale geldiklerini;
-FETÖ’nün gazete dağıtımına da büyük darbe vurduğunu, bu yüzden insanların abonelik teklifiyle gelen yerel gazetelere bile “Tamam. Parasını verelim ama ismim kayıtlarda geçmesin. Başkasına yollayın” şeklinde cevap verdiklerini;
Biliyor muydunuz?
ASPARAGAS
Niğde’de konforlu otobüslere yoğun ilgi
Niğde’de belediyenin yeni aldığı alttan ısıtan ve masaj yapan ayrıca ekranlı koltuklara sahip konforlu yeni belediye otobüsleri büyük ilgi görüyor.
Görüştüğümüz belediye yöneticileri yoğun talepten dolayı zor durumda olduklarını belirterek “Başkanımız keşke bu modern otobüslerden getirmeseydi. Vatandaşlarımız sırf meraklarından dolayı normal otobüslere binmeyip duraklarda izdiham oluşturarak bu yeni otobüsleri bekliyor. Üstelik otobüslerimizin konforuna dalıp kendi durağında inmeyi unutarak boyuna şehir turu yapıyor. Bu yüzden diğer otobüsler bomboş giderken bunlarda talep patlaması yaşanıyor. Yani mağduruz da mağduruz!” dediler.
TAŞLAMA
Hizmet dediler!
Elliden önceydi öşür yılları
Beş çocuk yok ise kırdın dalları
Bir de paran yoksa kestin kolları
Bunun adına da ‘hizmet’ dediler
Buğdayı götürüp camiye koydu
Öşür memuru da deneyi saydı
Alman askeri de bizimle doydu
Bunun adına da ‘hizmet’ dediler
Açık oya gizle tasnif yapıldı
Kendinin olmayan oylar yakıldı
Küflenen buğdaylar suya döküldü
Bunun adına da ‘hizmet’ dediler
Devletin yolunu köylüler yaptı
Kendinden olanlar parayı kaptı
Yapılan binalar bitmeden kepti
Onun adına da ‘hizmet’ dediler
Girince köylere jandarma paşa
Düşer ki ahali büyük telaşa
Ne yerler diye de başlar temaşa
Onun adına da ‘hizmet’ dediler
Bu millet hizmeti görmesin dendi
İnsan meclisine varmasın dendi
Ağadan hakkını almasın dendi
Onun adına da ‘hizmet’ dediler
Bugün de bulunur öyle soytarı
Kendinden yana da tartar kantarı
Pantolon modada nerde entari
Onun adına da ‘hizmet’ dediler
Teferruat deyip örtüyü attı
Başın kapalıysa okuman yetti
Başın açanları okula kattı
Onun adına da ‘hizmet’ dediler
Şükür salakların nesli azaldı
Ülkenin içinde son nesil kaldı
Onlar da yanlışın bir türlü bildi
Onun adına da ‘hizmet’ dediler
Seyfali onlara da ne desin daha
Laftan anlayana öğüttür aha!
Biçilmez bugüne dün ile baha
Bugün yapılana ‘hizmet’ dediler
Seyfali (Mehmet Türkmen)