Yazar Adnan Büyükbaş tarafından kaleme alınan “ Zor Yıllar, İhtilal Mustafa” isimli kitap piyasaya çıktı. Kitapta Mustafa Oğuztürk’ün şahsında Ülkücü hareketin kısa tarihini kaleme aldığını ifade eden Yazar Büyükbaş, “ Mustafa Oğuztürk’ün 1969’da başlayan eğitim yılları ile 1981’e kadar süren cezaevi günlerinde yaşadıkları aslında Ülkücü hareketinde o zamanki durumu hakkında bilgi vermesi açısından önemlidir” diye konuştu.
ÜLKÜCÜLERİN KISA TARİHİ BU KİTAPTA
12 Eylül darbesi döneminde Kayseri’de Ülkücü hareketin önde gelen isimlerinden olan Mustafa Oğuztürk’ün hayatı roman oldu.
25 Ekim 2013 Cuma 14:49
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