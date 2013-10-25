ÜLKÜCÜLERİN KISA TARİHİ BU KİTAPTA

Yazar Adnan Büyükbaş tarafından kaleme alınan “ Zor Yıllar, İhtilal Mustafa” isimli kitap piyasaya çıktı. Kitapta Mustafa Oğuztürk’ün şahsında Ülkücü hareketin kısa tarihini kaleme aldığını ifade eden Yazar Büyükbaş, “ Mustafa Oğuztürk’ün 1969’da başlayan eğitim yılları ile 1981’e kadar süren cezaevi günlerinde yaşadıkları aslında Ülkücü hareketinde o zamanki durumu hakkında bilgi vermesi açısından önemlidir” diye konuştu.