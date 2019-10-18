UNUTTURMAYACAĞIZ Kayseri’de son dönemde gazetemiz tarafından gündeme getirilen önemli olaylara ilişkin açıldığı söylenen soruşturmalar bir türlü sonuçlandırılamadı. Kimi soruşturmalar için Ankara’daki ilgili bakanlıklardan ek müfettiş talebinde bulunulurken kimisinde hakkında ne yapıldığı dahi bilinmiyor.

18 Ekim 2019 Cuma 09:15