UNUTTURMAYACAĞIZ

ŞEHİR HASTANESİ OLUNCA KAPATILIYOR MU?
Şehir Hastanesi Lazer Göz Servisi’nde pazarlamacının yüksek teknolojili ameliyatlara girdiğine ilişkin belgeli, fotoğraflı, video görüntülü haberin ardından açılan soruşturmanın sonucunun ne olduğu bilinmiyor. Lazerle göz tedavi merkezinde pazarlamacıyla birlikte göz ameliyatına giren bölüm şefi Dr. Necati Duru hakkında da herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.
YANLIŞ İLAÇLA ÖLDÜ AMA
Aynı şekilde yine Şehir Hastanesi’nde ‘penisiline alerjim var’ diyen bir hastaya, penisilin grubundan bir ilaç verilerek ölümüne sebep olunduğu iddiası vardı. Ancak bu konuda da bizzat Vali Şehmus Günaydın soruşturma açılması talimatını vermişti. Bu soruşturmanın da akıbetine ilişkin herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.
YA ÖZDOĞAN’IN SORUMLULUĞU!
Hacılar’da lise öğrencisinin sokak köpekleri tarafından parçalanarak öldürülmesi olayına ilişkin açılan soruşturmanın da ne şekilde neticelendirildiği bilinmiyor. Ve dönemin belediye başkan vekili olan Bilal Özdoğan daha sonra AK Parti tarafından Hacılar’a aday gösterilmiş ve asil başkan olarak seçilmişti. İşin garibi Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın her nedense bu olaya ilişkin hiçbir ihmali ya da hatası görülmemiş olmalı ki, hiç kimse soruşturmaya Bilal Özdoğan’ın da dahil edilmesini gündeme dahi getirmedi.
FEN LİSESİ’NDEKİ BASKILAR!
Tüm bu soruşturmaların sonucunda ne olduğu kamuoyuyla paylaşılmazken, son olarak önceki gün meydana gelen Osman Ulubaş Fen Lisesi’ndeki bir intihar girişimine ilişkin açılan soruşturmanın da öncekilerde olduğu iddia edildiği gibi “ayar verilerek” kılıfına uydurulup soruşturmanın kapatılacağı tahmin ediliyor. Veliler günlerce ihbar mektuplarıyla konuyu Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’a kadar taşımışlar ancak okul idaresi ve Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’nin girişimleriyle bu soruşturmanın da üstünün kapatılmasından korkuluyor.
Şehir Hastanesi Lazer Göz Servisi’nde pazarlamacının yüksek teknolojili ameliyatlara girdiğine ilişkin belgeli, fotoğraflı, video görüntülü haberin ardından açılan soruşturmanın sonucunun ne olduğu bilinmiyor. Lazerle göz tedavi merkezinde pazarlamacıyla birlikte göz ameliyatına giren bölüm şefi Dr. Necati Duru hakkında da herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.
YANLIŞ İLAÇLA ÖLDÜ AMA
Aynı şekilde yine Şehir Hastanesi’nde ‘penisiline alerjim var’ diyen bir hastaya, penisilin grubundan bir ilaç verilerek ölümüne sebep olunduğu iddiası vardı. Ancak bu konuda da bizzat Vali Şehmus Günaydın soruşturma açılması talimatını vermişti. Bu soruşturmanın da akıbetine ilişkin herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.
YA ÖZDOĞAN’IN SORUMLULUĞU!
Hacılar’da lise öğrencisinin sokak köpekleri tarafından parçalanarak öldürülmesi olayına ilişkin açılan soruşturmanın da ne şekilde neticelendirildiği bilinmiyor. Ve dönemin belediye başkan vekili olan Bilal Özdoğan daha sonra AK Parti tarafından Hacılar’a aday gösterilmiş ve asil başkan olarak seçilmişti. İşin garibi Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın her nedense bu olaya ilişkin hiçbir ihmali ya da hatası görülmemiş olmalı ki, hiç kimse soruşturmaya Bilal Özdoğan’ın da dahil edilmesini gündeme dahi getirmedi.
FEN LİSESİ’NDEKİ BASKILAR!
Tüm bu soruşturmaların sonucunda ne olduğu kamuoyuyla paylaşılmazken, son olarak önceki gün meydana gelen Osman Ulubaş Fen Lisesi’ndeki bir intihar girişimine ilişkin açılan soruşturmanın da öncekilerde olduğu iddia edildiği gibi “ayar verilerek” kılıfına uydurulup soruşturmanın kapatılacağı tahmin ediliyor. Veliler günlerce ihbar mektuplarıyla konuyu Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’a kadar taşımışlar ancak okul idaresi ve Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’nin girişimleriyle bu soruşturmanın da üstünün kapatılmasından korkuluyor.
Özel Haber: İlter Sağırsoy