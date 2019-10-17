ÜSTE PARA DA VERİLECEK Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç koltuğa oturduktan sonra Sahabiye Kentsel Dönüşüm 2. Etap İhalesi için “bizde öyle verilecek hış para yok, ihaleyi kat karşılığı yapacağız” demişti. Dolaylı olarak aynı ihalenin 1. etabını hakedişli ödeme şekliyle yapan eski Başkan Çelik’i de eleştiren Büyükkılıç şimdi söz konusu ihaleyi yapabilmek için formül üstüne formül geliştiriyor ama ihaleye katılan olmuyor.

17 Ekim 2019 Perşembe 08:31