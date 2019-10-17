ÜSTE PARA DA VERİLECEK

YENİ FORMÜL BULUNDU!
Müteahhitlerin katılımını sağlamak için önceki şartları oldukça iyileştiren ve kat karşılığı ödeme şekline dönüştürülen ihaleye iki seferdir kimse katılmayıp “Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi” sürüncemede kalınca Başkan Büyükkılıç ve ekibi yeni bir formül buldu.
HEM BİNA HEM PARA VERİLECEK
Buna göre, 22 Ekim’de yapılacak ihalede firmalar kat karşılığı şeklinde teklif verirken bunun yanı sıra da belediyeden belirli miktarlarda para isteyecekler. Yani ihaleye katılan bir şirket kat karşılığı oranıyla beraber belediyeden kaç para isteyeceğini de belirtecek. Sözgelimi şirket yüzde 54 oranında kat karşılığı ve üste de 5 milyon TL isterim diyecek. Diğer katılımcılar da buna benzer tekliflerde bulunacaklar. Belediyeden muhtemelen en az parayı isteyen şirket ihaleyi alabilecek.
ÇELİK’İN SUÇU NEYDİ Kİ!
Sonuçta dönüp dolaşıp ihaleyi alacak şirkete hem gayrimenkul hem de üste para verme noktasına gelen Kayseri Büyükşehir Belediyesi yöneticileri için şimdi şu yorumlar yapılıyor; “O zaman Çelik’in ne günahı vardı da adamcağız kat karşılığı değil de parayla işi yaptırdığı için eleştirilmişti. Şimdi kat da veriyorsunuz üste para da veriyorsunuz bakalım ihaleye katılan olacak mı. Ama Çelik’in verdiği ihale tıkır tıkır devam ediyor. Orası da yürüyor olmasa Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi hepten çöp olacak.”
Müteahhitlerin katılımını sağlamak için önceki şartları oldukça iyileştiren ve kat karşılığı ödeme şekline dönüştürülen ihaleye iki seferdir kimse katılmayıp “Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi” sürüncemede kalınca Başkan Büyükkılıç ve ekibi yeni bir formül buldu.
HEM BİNA HEM PARA VERİLECEK
Buna göre, 22 Ekim’de yapılacak ihalede firmalar kat karşılığı şeklinde teklif verirken bunun yanı sıra da belediyeden belirli miktarlarda para isteyecekler. Yani ihaleye katılan bir şirket kat karşılığı oranıyla beraber belediyeden kaç para isteyeceğini de belirtecek. Sözgelimi şirket yüzde 54 oranında kat karşılığı ve üste de 5 milyon TL isterim diyecek. Diğer katılımcılar da buna benzer tekliflerde bulunacaklar. Belediyeden muhtemelen en az parayı isteyen şirket ihaleyi alabilecek.
ÇELİK’İN SUÇU NEYDİ Kİ!
Sonuçta dönüp dolaşıp ihaleyi alacak şirkete hem gayrimenkul hem de üste para verme noktasına gelen Kayseri Büyükşehir Belediyesi yöneticileri için şimdi şu yorumlar yapılıyor; “O zaman Çelik’in ne günahı vardı da adamcağız kat karşılığı değil de parayla işi yaptırdığı için eleştirilmişti. Şimdi kat da veriyorsunuz üste para da veriyorsunuz bakalım ihaleye katılan olacak mı. Ama Çelik’in verdiği ihale tıkır tıkır devam ediyor. Orası da yürüyor olmasa Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi hepten çöp olacak.”
Özel Haber: İlter Sağırsoy