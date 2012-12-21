"Usulsüz İşlem Var" İhbarı Yapılmıştı

Bir vatandaşın Başbakanlık şikayet sistemine yaptığı “KTO ‘da usulsüz işlemler var. Bazı yöneticilerin üyeliği sorunlu.” İhbarı üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı harekete geçmiş ve Bakanlık Başmüfettişi Kamil Kazım Coşkun’u Kayseri’ye göndermişti.

Nisan başında KTO‘ya gelen Başmüfettiş 100 gün çalıştı. Tüm evrak ve dökümanları didik didik inceledi. Müfettişin araştırma ve soruşturmaları, görüşmeye çağırdığı kişilere soruları KTO’da ciddi sorunlar olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

Bu konu, 7 Mayıs 2012 ‘de yerel bir gazetede “meclis üyelerinin gelir vergisi mükellefi bile olmadığı” şeklinde gündeme getirilmişti. KTO çevrelerinde raporun sonuçlarından endişe edildiği için işleme konulmasının engellendiği konuşuluyor. Rapor işleme konulmuş olsa KTO ve bağlı kurumlarda ciddi sıkıntılar ortaya çıkabileceği, yönetimin kayyuma devredilebileceği ifade ediliyor. Böylesine önemli bir raporun işleme konulmasının nasıl ve hangi gerekçelerle engellendiği de ayrı bir merak konusu.