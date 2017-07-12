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Vali Düzgün’ü sildiler

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında KHK ile ihraç edilen Kayseri eski Valisi Orhan Düzgün’ün ismi ve resmi Ordu ve Kayseri Valiliklerinin internet sitelerinden kaldırıldı.

Vali Düzgün’ü sildiler

Valiliklerin internet sitelerinde Türkiye Cumhuriyeti döneminden önce başlanarak günümüze kadar görev yapan valilerin isimleri, fotoğrafları ve valilik yaptıkları dönem ile ilgili bilgiler yer alır. Kısa bir süre önce ismi Kayseri ve Ordu Valiliği’nde yer alan Kayseri eski valisi Orhan Düzgün’ün ismi kaldırıldı. 3 Mayıs 2013’te 4699 sayılı Kararname ile Kayseri Valiliği görevine atanan Düzgün, 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminde kısa bir süre önce merkeze alınmıştı. Düzgün darbe girişiminden sonra ise Kanun Hükmünde Kararname ile memurluktan ihraç edilmişti.


Haber: Bünyamin Gültekin
 

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