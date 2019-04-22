VALİ REZALETE EL KOYDU Şehir Hastanesi’nde görevli ve yılın doktoru seçilerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın elinden ödülünü alan Dr. Necati Duru’nun klinik şefi olduğu lazerle göz tedavi bölümünde, lazerle göz ameliyatı olacak hastaları doktorların değil, sağlıkla hiçbir ilgisi olmayan vasıfsız bir işçinin muayene ettiği görüntülerle ortaya çıkınca, Vali Günaydın bu rezalete el koydu. Kayseri Vali Yardımcısı Nail Anlar başkanlığında oluşturulan tam yetkili ekibin inceleme ve araştırmaları sonucunda, ortaya çıkacak bilgi ve belgeler ışığında sorumlular hakkında idari ve adli soruşturma açılacak.

22 Nisan 2019 Pazartesi 09:37