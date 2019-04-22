VALİ REZALETE EL KOYDU

İL MÜDÜRÜ BENLİ VE DR. DURU DA İFADE VERECEK
Şehir Hastanesi Lazerle Göz Tedavi Merkezi’nde uzun süredir devam eden skandal boyutundaki rezaletlere seyirci kalan İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli’nin yanı sıra, Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ile bölümün klinik şefi Dr. Necati Duru ve iddiaya konu olan, lazerle göz ameliyatını yapan cihazı Türkiye’ye getiren firmanın Kayseri temsilcisi olan Alakan Şirketi’nin teknisyen olarak görevlendirdiği ve skandalların merkezinde olduğu iddia edilen M.Ü.’nün de ifadelerine başvurulacak.
BAŞKA HASTANELERDE BÖYLE DEĞİL
Skandallar ortaya çıktıktan sonra M.Ü. adlı şahsın hiçbir vasfı ve diploması olmadığı halde hasta muayene ettiğini belgeleyen görüntüler karşısında daha fazla direnemeyen İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli buna karşın aynı şahsın günlük olarak cihazın günlük bakımı için her gün ameliyathaneye girmesi gerektiğini öne sürmüştü. Ancak Türkiye genelinde 20-21 hastanede bulunan aynı cihazın hiçbirinde böyle bir “zorunlu görevlendirmenin” olmadığı ve bu hastanelerde cihazların günlük olarak ameliyata hazırlanması için gerekli çalışmayı, hastanede görevli sağlık teknisyeni, hemşire ya da doktorların yaptığı ortaya çıktı. Bu nedenle Benli’nin vasıfsız şekilde hasta muayene ettiği ortaya çıkan M.Ü.’nün ille de her gün neden ameliyathaneye girmesi gerektiği konusunda ısrarcı olduğu anlaşılamadı.
Haberin devamı İlter Sağırsoy’un köşesinde
Şehir Hastanesi Lazerle Göz Tedavi Merkezi’nde uzun süredir devam eden skandal boyutundaki rezaletlere seyirci kalan İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli’nin yanı sıra, Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ile bölümün klinik şefi Dr. Necati Duru ve iddiaya konu olan, lazerle göz ameliyatını yapan cihazı Türkiye’ye getiren firmanın Kayseri temsilcisi olan Alakan Şirketi’nin teknisyen olarak görevlendirdiği ve skandalların merkezinde olduğu iddia edilen M.Ü.’nün de ifadelerine başvurulacak.
BAŞKA HASTANELERDE BÖYLE DEĞİL
Skandallar ortaya çıktıktan sonra M.Ü. adlı şahsın hiçbir vasfı ve diploması olmadığı halde hasta muayene ettiğini belgeleyen görüntüler karşısında daha fazla direnemeyen İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli buna karşın aynı şahsın günlük olarak cihazın günlük bakımı için her gün ameliyathaneye girmesi gerektiğini öne sürmüştü. Ancak Türkiye genelinde 20-21 hastanede bulunan aynı cihazın hiçbirinde böyle bir “zorunlu görevlendirmenin” olmadığı ve bu hastanelerde cihazların günlük olarak ameliyata hazırlanması için gerekli çalışmayı, hastanede görevli sağlık teknisyeni, hemşire ya da doktorların yaptığı ortaya çıktı. Bu nedenle Benli’nin vasıfsız şekilde hasta muayene ettiği ortaya çıkan M.Ü.’nün ille de her gün neden ameliyathaneye girmesi gerektiği konusunda ısrarcı olduğu anlaşılamadı.
Haberin devamı İlter Sağırsoy’un köşesinde
Özel Haber: İlter Sağırsoy