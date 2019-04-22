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VALİ REZALETE EL KOYDU

Şehir Hastanesi’nde görevli ve yılın doktoru seçilerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın elinden ödülünü alan Dr. Necati Duru’nun klinik şefi olduğu lazerle göz tedavi bölümünde, lazerle göz ameliyatı olacak hastaları doktorların değil, sağlıkla hiçbir ilgisi olmayan vasıfsız bir işçinin muayene ettiği görüntülerle ortaya çıkınca, Vali Günaydın bu rezalete el koydu. Kayseri Vali Yardımcısı Nail Anlar başkanlığında oluşturulan tam yetkili ekibin inceleme ve araştırmaları sonucunda, ortaya çıkacak bilgi ve belgeler ışığında sorumlular hakkında idari ve adli soruşturma açılacak.

VALİ REZALETE EL KOYDU
İL MÜDÜRÜ BENLİ VE DR. DURU DA İFADE VERECEK
Şehir Hastanesi Lazerle Göz Tedavi Merkezi’nde uzun süredir devam eden skandal boyutundaki rezaletlere seyirci kalan İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli’nin yanı sıra, Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ile bölümün klinik şefi Dr. Necati Duru ve iddiaya konu olan, lazerle göz ameliyatını yapan cihazı Türkiye’ye getiren firmanın Kayseri temsilcisi olan Alakan Şirketi’nin teknisyen olarak görevlendirdiği ve skandalların merkezinde olduğu iddia edilen M.Ü.’nün de ifadelerine başvurulacak.

BAŞKA HASTANELERDE BÖYLE DEĞİL
Skandallar ortaya çıktıktan sonra M.Ü. adlı şahsın hiçbir vasfı ve diploması olmadığı halde hasta muayene ettiğini belgeleyen görüntüler karşısında daha fazla direnemeyen İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli buna karşın aynı şahsın günlük olarak cihazın günlük bakımı için her gün ameliyathaneye girmesi gerektiğini öne sürmüştü. Ancak Türkiye genelinde 20-21 hastanede bulunan aynı cihazın hiçbirinde böyle bir “zorunlu görevlendirmenin” olmadığı ve bu hastanelerde cihazların günlük olarak ameliyata hazırlanması için gerekli çalışmayı, hastanede görevli sağlık teknisyeni, hemşire ya da doktorların yaptığı ortaya çıktı. Bu nedenle Benli’nin vasıfsız şekilde hasta muayene ettiği ortaya çıkan M.Ü.’nün ille de her gün neden ameliyathaneye girmesi gerektiği konusunda ısrarcı olduğu anlaşılamadı.

Haberin devamı İlter Sağırsoy’un köşesinde 
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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