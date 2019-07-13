VALİYLE EMNİYET MÜDÜRÜNÜN ARASINDA NE VAR? Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ın şehre Vali olarak atanmasından kısa bir süre sonra başlayan ve bugünlere kadar artarak geldiği öne sürülen VALİ-EMNİYET MÜDÜRÜ GERGİNLİĞİ son dönemde ayyuka çıktı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:53