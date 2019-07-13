VALİYLE EMNİYET MÜDÜRÜNÜN ARASINDA NE VAR?

DEDİKODULARIN ÖNÜ KESİLMELİ
Vali Günaydın ve Emniyet Müdürü İbrahim Kulular arasında olduğu iddia edilen gerginliği tırmandıran konunun, Emniyet Müdürü Kulular hakkında Fetöcülükle ilgili Valilik tarafından soruşturma açıldığı söylentileriydi. Vali Günaydın’ın böyle bir soruşturma açtırmadığı ifade edilirken, çıkarılan dedikoduların da nereye dayandırıldığı henüz öğrenilemedi.
İDDİANIN MUHATABI KULULAR DEĞİLDİ Kİ!
Talas Emniyet Müdürlüğü’nden bir polis memurunun başka bir ilçeye tayininin ardından bu polis memurunun eşinin CİMER’e yazdığı bir yazı ile Emniyet Müdürü Kulular hakkında soruşturma başlatıldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak daha sonra söz konusu şikayeti CİMER’e yazan kişinin verdiği ifade de, şikayetindeki kişinin kesinlikle Emniyet Müdürü İbrahim Kulular olmadığını, konunun tamamen Talas Emniyet’i ile ilgili olduğunu söylemesi üzerine bu iddialar da boşa çıkmıştı.
VALİ YAKIŞANI YAPAR
Şu ana kadar Vali Günaydın tarafından bu iddialara ilişkin bir açıklama yapılmaması nedeniyle ortada konuşulanlara yenileri eklenmeye devam ediyor. Her iki ismin de şehrin huzuru ve güvenliği için çalıştığına hiç şüphe olmamakla beraber, yine de Vali Şehmus Günaydın’ın, şehrin 1 numaralı mülki amiri olma sıfatıyla da, devlet adamlığına yakışır bir duruş ile gerginliği sona erdirip olayı tatlıya bağlaması bekleniyor.
Vali Günaydın ve Emniyet Müdürü İbrahim Kulular arasında olduğu iddia edilen gerginliği tırmandıran konunun, Emniyet Müdürü Kulular hakkında Fetöcülükle ilgili Valilik tarafından soruşturma açıldığı söylentileriydi. Vali Günaydın’ın böyle bir soruşturma açtırmadığı ifade edilirken, çıkarılan dedikoduların da nereye dayandırıldığı henüz öğrenilemedi.
İDDİANIN MUHATABI KULULAR DEĞİLDİ Kİ!
Talas Emniyet Müdürlüğü’nden bir polis memurunun başka bir ilçeye tayininin ardından bu polis memurunun eşinin CİMER’e yazdığı bir yazı ile Emniyet Müdürü Kulular hakkında soruşturma başlatıldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak daha sonra söz konusu şikayeti CİMER’e yazan kişinin verdiği ifade de, şikayetindeki kişinin kesinlikle Emniyet Müdürü İbrahim Kulular olmadığını, konunun tamamen Talas Emniyet’i ile ilgili olduğunu söylemesi üzerine bu iddialar da boşa çıkmıştı.
VALİ YAKIŞANI YAPAR
Şu ana kadar Vali Günaydın tarafından bu iddialara ilişkin bir açıklama yapılmaması nedeniyle ortada konuşulanlara yenileri eklenmeye devam ediyor. Her iki ismin de şehrin huzuru ve güvenliği için çalıştığına hiç şüphe olmamakla beraber, yine de Vali Şehmus Günaydın’ın, şehrin 1 numaralı mülki amiri olma sıfatıyla da, devlet adamlığına yakışır bir duruş ile gerginliği sona erdirip olayı tatlıya bağlaması bekleniyor.
Özel Haber: İlter Sağırsoy