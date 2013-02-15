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Vatandaş şaşkın

Başbakan Erdoğan 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde dershanelerin ve sınavların kapatılacağına işaret etmişti. Fakat dershaneler önümüzdeki yılın kayıtlarını almaya başladı. Vatandaş ise bu belirsiz durumdan dolayı ne yapacağını şaşırmış durumda…

Vatandaş şaşkın
 Dershaneler kapatılmayabilir

Hükümet dershanelerin kapatılması yönünde bazı açıklamalarda bulunmuştu. Yapılan açıklamayı destekleyenler olduğu gibi karşı çıkanlarda vardı. Fakat hızla değişen ülke gündeminde bu konu belirsizliğini koruyor. Yetkililerden dershanelerin akıbeti ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması çocuklarını dershaneye kayıt yaptıracak vatandaşı da zor durumda bırakıyor. Vatandaşlar erken kayıt için dershanelere çocuklarını kaydedip dershane maliyetini düşürmeyi düşünürken bir yandan da acaba dershaneler önümüzde ki sene kapanır mı diye düşünmeden edemiyor. Vatandaş bu belirsizlikten dolayı ne yapacaklarını şaşırmış durumda. Bu belirsizlikle ile ilgili gazetemize açıklamalar yapan Kayseri Özel Kurumlar Derneği (KÖÖKDER) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yelken, üniversiteye giriş sınavları devam ettiği sürece öğrencilerin okul dışında alternatif eğitim görecekleri yerlere ihtiyaç duyacaklarını hükümet yetkililerinin de bunun farkında olduğunu söyleyerek, kapatılmanın dışında daha makul bir çözüme gidileceğini belirtti.

Aynı belirsizliği bizde yaşıyoruz

Yelken, kendilerinin de aynı belirsizliği yaşadıklarını fakat dershanelerin bir anda kapatılmasının zor bir ihtimal olduğunu söyledi. Dershanelerin faaliyet göstermesi YGS ve LYS sınavlarının var olduğu sürece devam edeceğini söyleyen Yelken, şunları aktardı; “Hükümetten bu sınavların kaldırılacağına yönelik eylül ayından beri herhangi bir girişimi ve söylemi yok. Dolayısıyla dershanelerinde kaldırılması düşünülemez. Belki 8. sınıflara yönelik yapılan sınav kaldırılabilir. Fakat üniversite giriş sınavları kaldırılmadan dershaneleri kapatılamaz ve kapatıldığı taktirde de bir an da bu olay cereyan etmeyecektir” dedi.

Haber: Bünyamin Gültekin

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