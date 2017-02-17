Vefasız Baro

Kayseri Barosu 9 Ekim 2016’da Pazar günü Genel Kurul’unu gerçekleştirerek yeni yönetimini belirlemişti. Mevcut Başkan Avukat Fevzi Konaç’ın aday olmadığı genel kurulda yarışan dört adaydan Avukat Cavit Dursun 492 oy, Kubilay Hasan Gürcan 280 oy, Ali Köse ise 271 oy almıştı. Bağımsız aday Mücahit Harmancı da ancak 1 oy alabilmişti. Bu sonuçlara göre Avukat Cavit Dursun Başkanlığı’ndaki yeni ekip Kayseri Barosu’nun yeni yönetimini oluşturmuştu.Avukat Dursun ve ekibi neredeyse 4 aydır görevde, ancak geçen zaman içerisinde Kayseri Barosu’na büyük hizmetleri olan ve taraflı, tarafsız birçok meslektaşının takdirini kazanan Fevzi Konaç, baro tarafından unutulmuş gibi. Baronun resmi internet sayfasında bulunan ve baroya hizmetleri dokunan eski başkanların yer aldığı ‘Başkanlarımız’ bölümüne girilip bakıldığında Fevzi Konaç’ın ismine yer verilmediği görülüyor. Bu durum gözden mi kaçtı, yoksa unutuldu mu bilinmez ama, ortada bir ‘vefasızlık’ olduğu kesin…Bünyamin Gültekin