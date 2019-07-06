VİCDANSIZLAR

BELEDİYE GÖTÜRDÜ AMA
Melikgazi Belediyesi ekiplerine neden kabul edilmediği konusunda hiçbir açıklama yapılmayan yaralı haldeki sokak köpeğine Sempati Hayvan Kliniği sahip çıktı. Burada yapılan bakımda sokak köpeğinin yaralarının acil tedavisinin yapılmasının ardından uzun süreli bakıma ve kontrole alındı.
ERÜ VETERİNERLİK KABUL ETMEDİ
Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne götürülen köpeğin tedavi edilmek üzere niçin kabul edilmediği hususunda bir açıklama yapılmazken, sokak köpeğinin tedavi edildiği ve kısa sürede sağlığına kavuşacağı öğrenildi.
Melikgazi Belediyesi ekiplerine neden kabul edilmediği konusunda hiçbir açıklama yapılmayan yaralı haldeki sokak köpeğine Sempati Hayvan Kliniği sahip çıktı. Burada yapılan bakımda sokak köpeğinin yaralarının acil tedavisinin yapılmasının ardından uzun süreli bakıma ve kontrole alındı.
ERÜ VETERİNERLİK KABUL ETMEDİ
Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne götürülen köpeğin tedavi edilmek üzere niçin kabul edilmediği hususunda bir açıklama yapılmazken, sokak köpeğinin tedavi edildiği ve kısa sürede sağlığına kavuşacağı öğrenildi.
Haber Merkezi