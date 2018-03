Yahudiler, Müslümanları eziyor

Kayseri’den 35 kişi İstanbul’dan da 9 kişinin katılarak 44 kişilik bir seyahat grubu ile Kudüs’e giden Şükrü Karaosmanoğlu, Harun Çelik ve Fatih Çay Kayseri İlim- Hikmet Vakfı’nda izlenimlerini paylaştılar.

Konferansta konuşan Şükrü Karaosmanoğlu, bizim için yeryüzündeki her şeyin içerisinde Allah’ı hatırlayacak bir hayatımızın oluşması gerektiğini söylerken; “Bu nedenle belki de ziyaret etmemiz gereken ve ilk sırada olan yerlerden biri de Kudüs’tür. Allah’u Teâlâ özel olarak işaret ediyor. Bu da bizde farklı bir yeri olduğunu gösteriyor. Buralara gidilip veya gidilmemesi ayrı bir mevzudur. Ama mekânların kutsanması ile kutsal mekânların bize verdiği şeyi çok iyi algılamamız gerekir” dedi. Karaosmanoğlu konuşmasının devamında bir Müslüman’ın nasıl gezeceği ile ilgili açıklamalarını yaparken şöyle devam etti; “Yeryüzünde turizm denildiği zaman iblisin çocukları her şeyin rafa kaldırıldığı bir gezinti algılıyorlar. Oysa biz on günlük bir geziye çıkıyorsak, yoğunlaştırılmış bir on gün yaşamalıyız. Bizim oradan alacağımız feyiz, Allah’ın bize nimet olarak verdiği yeryüzünde ki rahmeti toplu olarak alacağımız bir tatili düşünmemiz gerekiyor. Eğer bunu yapamazsak gezmekten uzak durmamız gerekiyor.”

Ayrıca Müslüman’ın yine hayatı algılama biçiminin diğer insanlardan farklı olduğuna değinen Karaosmanoğlu; “Bir Müslüman’ın dinlenme anlayışı da farklı olmalıdır. Dinlenme denildiği zaman bir uğraşı bırakıp, başka bir uğraşı edinmek Müslümanlar için en güzel dinlenmedir. Namazdan yorulursak, oruç tutmak, oruçtan yorulursak oturup tespihat yapmak. Hayatımızda ki değişiklikler bizim için dinlenmedir” ifadelerini kullandı.

Ayet-i Kerime’de; “Yeryüzünü gezin ve geçmiş kavimleri gördüğünüz zaman sizin imanızın aratacağından şüphe yoktur” denildiğini hatırlatan Karaosmanoğlu, gezip dolaşmayı bu şekilde okumamız gerektiğini söyledi. Karaosmanoğlu daha sonra Kudüs ile ilgili başından geçen bir olayı şu şekilde anlattı; “Kudüs’ü gezdiğimizde arkadaş bana müthiş bir ders verdi. Bana Kudüs’ün diğer yerlerden ayrımı nedir diye sordu ve şöyle cevapladı; “Yahudiler, Müslümanları eziyor. Bu nedenle Müslümanlar müthiş bir duruş sergiliyor. Çok zor şartlar altında yaşıyorlar.” Başka biri bana ya Müslümanlar çok kötü şartlarda ve evlerde yaşarken Yahudiler ise şaşalı yerlerde yaşıyorlar demişti. Fakat Müslümanların o duruşunu görmez ve doğru okumayı yapmazsak biz Kudüs’ten hiçbir şey almayız. Âdem’in çocuklarına yakışır bir bakış açımızın olması gerekiyor. Etrafta çok fazla iblisin öğretisi var.”

Karaosmanoğlu ayrıca dünya üzerinde 14 milyon Yahudi olduğunun bilgisini vererek; “Hiçbir insan Yahudi olamaz, Yahudi doğulur. Yahudilik aynı zamanda bir ırktır. Ama Şuan da kendi öğretilerini kurtarmak için hile yapıyorlar. Sadece babanın Yahudi olması yeterli diyorlar. Çünkü Nüfus ile ilgili çok büyük bir problem yaşıyorlar. İsrail Devleti çok büyük primler veriyor. Bunu nüfuslarını artırmak için yapıyorlar” dedi.