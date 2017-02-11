Yalçın hızlı başladı

Yalçın, makamına oturduğu gün ilk olarak Valilik kararıyla Belediyede çalışan 47 kadrolu memur ile VASKİ'de çalışan 13 kadrolu olmak üzere toplam 60 memuru görevden uzaklaştırdı.

Mustafa Yalçın görevdeki ikinci gününde 82 kişinin, üçüncü gününde ise VASKİ’de çalışan 57 kişinin daha işlerine son verilme kararını imzaladı. Böylece toplamda 199 belediye çalışanı işten çıkartılmış oldu. Görevden almalar Van’da büyük yankı uyandırdı.

O işçilerin listesi;

Van Büyükşehir Belediyesi’nde işten çıkarılan işçilerin listesi şöyle;

Harun Mamak, Behice Sedal Gül, Fırat Ayan, Nurullah Kurt, Mustafa Avcı, Can Taylan Akdemir, İlyas Yıldırım, Şehmuz Erek, İsmez Bilmez, Emin Kumin, İsmail Aşkan,Veysel Şener, Hasan Akın, Recep Elmas, Tolga Ece, İlhami Çalışkan, Engin Kotay, Semra Çağlar, Hülya Değirmencikanat, Songül Bağlars, Adem Şimşek, Hasan Hüseyin Aslan, Veysi Dorgun, Alev Çelik, Heliz Aspaslan, Erol Aslan, Şahin Şanlı, Musa Bayık, Ayfer Gelibolu, Ercan Gülmez, Ferit Aydın, Resul Türfend, Hamdi Bayhan, Mehmet Şirin Elçi, Çetin Adıyaman, Suphi Parlak, Fırat Ece, Metin Şimşek, İdris Elmas, Cemil Ertaş, Ebubekir Turan, İlhan Çağala, Nizamettin Kaya, Süleyman Seven, Şaban Sarıbulak, Şeki Gürsoy, Ramazan Dayan, Şemhuz Ankay, Yusuf Çiftçi, Abdulhekim Kaplan, Abdulkerim Gecer, Abdurrahman Abi, Ali Yılmaz, Bedrettin Cantekili, Cengiz Yayla, Delil Aksoy, Emin Koçak, Erdal Kılıç, Halil Turan, Hasan Yılmaz, Haydar Acar, Helima Parlak, Hikmetullah Çelikel, İshak Arslan, İsmail Ceylan, İsmet Aslan, Mahmut Benek, Mehmet Ali Sönmez, Mehmet Baydar, Metin Coşkun, Mustafa Tunar, Nedim Sevinci, Ömer Tekin, Ramazan Aslan, Selahattin Turgut, Rıfat Pelen, Sabri Yağızer, Sedrettin Aksoy,İrfan Öner, İsa Adakan, Kamuran Demir, Kasım Tiniç, Mahfuz Keskin, Mahsut Şeker, Mazlum Erol, Mehmet Öner, Hakan Çiftçiler, İbrahim Koyun, Özlem Mutlu, Veysi Yüzgeç, Rahmi Varol, Şilan Seyhan, Sacit Aktaş, Davut Yiğit, Çağlar Demirci, Diyadin Işık, Dilek Aker, Ferhat Dayan, Erdal Kaval, Salih Hezer, Ertan Çelik, Savaş Akbaş, Eşref Elter, Fatih Koç, Şenol Er, Yunus Balka, M.Halit Çagan, M. Nuri Bedir, Melike Çoğaç, Mesut Balcı, Mevan Zirek, Mevlüt Kaplan, Murat Uçuş, Necdet Demir, Orhan Özdoğan, Ömer Çiftçi, Özhan Peker, Ali Çiftçi, Aysun Kapan, Gülistan Temel, Ayten Doğan, Barış Acar, Agit Gökalp, Ceylan Tunç, Basri Akbulak, Bişenk Kara, İrfan Civakli, Günay Akdeniz, Hapip İcat.

