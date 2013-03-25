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Yeni Furkan Doğanlar Yetişecek

Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti. Gerçekleşen toplantıda konuşan Derneğin Başkanı Şaban Sözduyar, Furkan Doğan Kültür Merkezi’nin yapımına en kısa zamanda başlanacağı müjdesini vererek, bu merkezle yeni Furkan Doğan’lar yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yeni Furkan Doğanlar Yetişecek
Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantıda kurulun 3 yıl boyunca yaptığı çalışmalar değerlendirilirken gelecekte yapılacak çalışmalarında yol haritası çizildi. İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Ömer Kesmen’in de katıldığı toplantıda Kesmen, Kayseri’nin yürüttüğü çalışmalarla İHH İnsani Yardım Vakfı’na ciddi katkılar sağladığını belirterek, iyi dilek ve temennilerde bulundu.
Kurulda bir konuşma yapan Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Şaban Sözduyar ise; “Mavi Marmara gemisinin yola çıkma fikrini öne süren İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Sayın Bülent Yıldırım’a, maddi manevi bu geminin yola çıkmasında emeği geçen bütün herkese, gemide yolculuk yapan tüm gazilerimize, özellikle hiçbir tereddüt göstermeyip 19 yaşında bir genci bu kutlu yolculuğa çıkmasına izin veren Furkan Doğan’ın vefakar ailesine ve diğer 8 şehidimizin ailelerine ve hala 3 yıldır yoğun bakımda kalan Uğur Süleyman Söylemez ağabeyimize teşekkürü bir borç biliriz” şeklinde bir açıklama gerçekleştirdi. 
Ayrıca Son günlerde Kocasinan Belediye Başkanı Sayın Bekir Yıldız’ın büyük katkıları sonucunda Furkan Doğan Kültür Merkezi’nin arsa tahsisinin bittiğini kaydeden Sözduyar, temeli birkaç ay içerisinde atılıp en kısa sürede merkezi bitirmeyi planladıklarını söyledi. Sözduyar, Bu proje için maddi ve manevi desteklerin esirgenmeyeceğini ümit ettiklerini belirterek; “Bu yapı yapıldıktan sonra nice Furkan Doğan’lar yetiştirmeyi misyonumuz olarak benimseyeceğiz” şeklinde konuştu.

Haber: Bünyamin Gültekin

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