Yerel medya kendini yenilemeli

Gazetemizin uzun yıllar Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Mehmet Uğurlu 2012 yılında Kayseri Basın Enformasyon İl Müdürü olarak göreve başladı. Kurumun kurucu müdürlüğünü üstlenen Uğurlu halen bu görevi yürütmeye devam ediyor. Yaklaşık 5 yıldır hizmet verdiği kurumun çalışmalarını konuştuğumuz Uğurlu ile yerel medyanın değişen dünyada alması gereken tavrı da ele aldık. Sosyal medya ve dijital medyanın önemine vurgu yapan Uğurlu, ulusal medyanın bu platformlarda yakaladığı ivmeyi yerel medyanın da yakalaması gerektiğini sözlerine ekledi. İşte Uğurlu ile yaptığımız o keyifli söyleşi;Basın kartı, basın trafik kartı ve hizmet pasaportu dediğimiz gri pasaport hizmetlerini sağlıyoruz. Bölge müdürlüğü hüviyetinde çalışıyoruz. Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Sivas ve Yozgat’tın içinde bulunduğu illerin basın mensuplarına hizmet veriyoruz.Türkiye genelindeki ve bölgemizdeki medya envanterini çıkarıyoruz. Akreditasyon yapıyoruz. Yerel medyanın sorunları ile ilgili çalışmalarımız oluyor. Yerel ve bölgesel medyayı daha fazla geliştirmek için bir takım projeler yapmaya gayret ediyoruz.2012 yılının nisan ayının sonunda Kayseri Basın Yayın Enformasyon İl Müdürlüğü’ne kurucu müdür olarak göreve başladım ve halen bu görevi sürdürüyorum. Göreve geldiğimizde yaptığımız ilk çalışma istiklal savaşı yıllarındaki Türk Basını ve Kayseri Basını ile ilgili fotoğraf sergisi açmak oldu. Dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün de katılımı ile açılışımız yapıldı. Gayet görkemli bir açılış oldu.Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi ile birlikte İnternet Medyası Paneli düzenledik. Bu panele genel müdürümüz moderatör olarak katıldı. İnternet medyasının önemli isimlerinden Hadi Özışık, Serkan Kalemciler, İbrahim Erdoğan, Nevzat Çiçek gibi isimlerde panelist olarak katılım gerçekleştirdiler. İnternet medyasının geleceği ile ilgili güzel ve faydalı bir program oldu.Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ile ortaklaşa 6 ilin gazetecileri ve televizyoncularının katıldığı ‘Bölgesel medya yarışması tertip ettik. Başbakan yardımcılarımız ve sayın bakanlarımızın da yer aldığı görkemli bir ödül töreni ile programımızı nihayetlendirdik.Dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız’la bölgesel bir medya buluşması tertip ettik. Bölgemizde faaliyet gösteren 169 gazeteciyi sayın bakanımızla buluşturduk. Burada yerel medyanın sorunları konuşuldu. Meslektaşlarımız, sayın bakanımız ile tanışma ve sohbet imkanı buldu.Ekonomi Bakanlığına Sayın Mustafa Elitaş geldiğinde biz yine sayın bakanımıza medya buluşması tertip ettik. Aynı şekilde 6 ilimizden 150 civarında bölgesel medya temsilcilerini bir araya getirdik. Onları sayın bakanımızla buluşturduk. Çok önemli katkılar sağlandı.Son olarak da geçtiğimiz haftalarda Çevre ve Şehircilik Bakanımız sayın Mehmet Özhaseki ile yerel, bölgesel medya buluşmasını organize ettik. Bu da gayet faydalı bir toplantı oldu. Bölgemizin tüm yerel medya mensupları ve yaklaşık 5 cemiyet başkanı bu toplantıya katıldılar. Yaklaşık 10 televizyon canlı yayın yaptı. Bakanımızın konuşmasından sonra gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Program sıcak bir sohbet şeklinde geçti. Yerel ve bölgesel medyaya önemli katkılar sunduğumuzu düşünüyorum.Çalışmalarımızda genç iletişimcileri de ihmal etmedik. Genç iletişimcileri Ankara’da buluşturduk. Bölgemizdeki illerde iletişim fakültesi olan üniversitelerin öğrencilerine Ankara’da TRT, Anadolu Ajansı ve RTÜK’ü gezdirdik. Basın Enformasyon Genel Müdürlüğümüzü ziyaret ettirdik ve orada seminer verdirdik. Gayet hoş ve güzel bir program daha icra ettik.Gayet olumlu tepkiler alıyoruz. Bölgemizdeki medya mensubu arkadaşların kaynaşmasına katkı sağladığımız bize iletiliyor. Sektörde bir umut, güven ve şevk artıyor gibi. Faydalı olduğuna inandığımız bu çalışmalarımız devam edecek.Ömer Halisdemir adında Bölgesel Medya ve 15 Temmuz konulu bir yarışma tertiplemeyi düşünüyoruz. Ödül törenini de Niğde’de yapmayı planlıyoruz.Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi ile de bir proje üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Yeni Medya Düzeni ve İletişim Teknolojilerinin ilerlediği son günlerde sosyal medyada iletişim teknolojilerini kullanımı ilgili bir eğitim semineri gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.Dünya değişiyor, insanlar değişiyor. Tabi ki medya da değişiyor. Artık yazılı basın yok olmaya başlıyor. Bunun yerine yeni medya düzeni dediğimiz iletişim teknolojilerinin getirmiş olduğu yeni bir dönem ortaya çıkıyor.Bölgesel ve yerel medyamızın da kendini yenilemesi ve çağımızın gerektirdiği adımları atması gerekiyor. Bir an önce bu teknolojiyi iyi kullanması, dijital medyaya doğru yoğunlaşması gerekiyor. Çünkü görünen o ki gelecekte sadece dijital medya kalacak. Belki televizyonlar yayınlarına devam edecek ama onlar bile şu anda dijital yayıncılığa geçmiş durumda.Biz de il müdürlüğü olarak bu yönde bir eğitim semineri düşünüyoruz. Gazetecilere dijital medya nasıl kullanılır, nasıl kullanılmalıdır? Yerel ve bölgesel medya dijital medyaya nasıl geçmelidir? Daha aktif hale nasıl getirilmelidir? Sorularının yanıtlarını arayacağız.Bir gün sonra haber verme ortadan kalktı, artık anlık habercilik gündemde. Sosyal medya ile insanlar bulundukları yerden anında haberlere ulaşabiliyor ve her tarafa bir anda yayılabiliyor. Bu medya düzenine yerel medyanın da geçmesi gerekiyor.Şu anda bu adaptasyonun gerekli şekilde sağlandığını maalesef göremiyoruz. Aktif olarak sosyal medyayı ve dijital medyayı kullanana gazeteci arkadaşlarımız var. Onları takdir ediyoruz. Zaman zaman yüz yüze sohbet imkânımız oluyor onlara teşekkür ediyoruz. Ama kurumsal bazda ağır hareket ediliyor. Örneğin bir gazete veya bir televizyonda çalışan gazeteci kendi şahsi profilinden sosyal medyada hızlı hareket ederek her şeyi tık tık verebiliyor, ancak kurumsal bazda o kurumun sosyal medyasından aktaramıyor. Hemen twitterdan, facebooktan kurumsal olarak haberlerini sitelerine bile koymadan paylaşanlar var.Ulusal medya bu adaptasyonu sağladı. Yerel medyanın da bunu sağlaması gerekiyor. Kurumsallığa biraz daha ağırlık vermemiz gerekiyor.Rica ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Kayseri Gündem’in başarılı çalışmalara imza atmaya devam etmesini temenni ediyorum.Kayseri İmam-Hatip Mezunu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni bitirdi. Oradan mezun olduktan sonra Ankara’da 4 yıl ulusal gazetelerde çalıştı. Ardından Kayseri’ye geri döndü. Burada gazetecilik mesleğini icra etmeye başladı. 17 sene Kayseri Gündem Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptı.2012 yılının nisan ayının sonunda da Kayseri Basın Yayın Enformasyon İl Müdürlüğü’ne kurucu müdür olarak atandı. 5 yıla yakın bir zamandır da Kayseri’de bu görevi sürdürmektedir.