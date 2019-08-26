YETER ARTIK ALIN BUNLARI Türkiye’nin en büyük hastanelerinden olan, Kayseri Şehir Hastanesi’nde açıldığı günden bu yana beceriksizliklerin sebep olduğu skandalların ardı arkası kesilmiyor. 460 milyon avroya malolan 1.506 yataklı muhteşem Şehir Hastanesi Çelik ve Benli’nin elinde oyuncağa dönüyor. İşte bugüne kadar yaşanan yanlış ilaç tedavisi nedeniyle bir kişinin de hayatını kaybettiği beceriksizlikler zincirinden bazı örnekler;

26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:49