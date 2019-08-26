YETER ARTIK ALIN BUNLARI

PENİSİLİNE ALERJİM VAR DEDİ AMA!
Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Servisi’ne yatan bir hasta hemşireleri uyararak “benim penisiline alerjim var” dedi. Daha sonra idrar yollarında enfeksiyona rastlanan bu hastaya yapılan konsültasyon sonucunda tedavi için penisilin grubundan bir ilaç verildi. Hasta krize girdi hemen acil servise götürülerek müdahale yapıldı ancak hasta kurtarılamayarak verilen ilaç nedeniyle geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
ÇAMAŞIR DOLANDIRICILIĞI SUİKASTİ
Türkiye’nin en modern çamaşırhanesinde evrakta sahtecilik yapılarak aslında yıkanmayan miktarda çamaşırlar yıkanıyormuş gibi gösterilmek istendi. Tam bu aşamada olayı fark eden şirket duruma el koyarak, olaya adı karışan idari personel hakkında gerekli işlemi yaptı. İddiaya göre, milyonlarca liralık çamaşır yıkama ve temizlik işi yapılan birime, dışardan yapılan bu kumpas ile mevcut yönetim sıkıntıya düşürülerek yerine geçilmek istenmiş.
CERRAHLARIN MARKA ALET ISRARI
Şehir Hastanesi’ni İl Sağlık Müdürlüğü ile mevcut sözleşmeye göre müştereken işleten YDA şirketi sözleşme gereği tüm ameliyathaneler için istenen kalite ve miktarda ameliyat aleti aldı. Ancak cerrahlar kendilerinin “alışık olduğu marka” olmadığı için bu aletlerle ameliyatlara girmediler ve bunu yazılı olarak bildirdiler. Bunun üzerine Eğitim ve Araştırma Hastanesi (eski Devlet Hastanesi) ameliyathanelerinde kullanılan aletlerin bir kısmı Şehir Hastanesi’ne getirilerek ameliyatların yapılması sağlanarak skandalın daha da büyümesi önlendi. Ancak hastane yönetimi cerrahlar istedikleri marka konusunda direnmelerine karşı yasal hiçbir işlem yapamadı ve cerrahların dediği aletleri getirmiş oldu. YDA şirketinin almış olduğu yüzbinlerce lira değerindeki aynı kalitede ancak başka marka olan ameliyathane aletleri depolarda çürümeye terk edildi.
TAKSİ DURAĞI BELEDİYENİN İHMALİ Mİ?
Her gün ortalama 30 bin kişinin ziyaret ettiği Kayseri Şehir Hastanesi’ne hala taksi durağı yapılamıyor. YDA şirketi üzerine düşeni yaptığı halde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü anlaşılmaz bir şekilde ayak sürüyerek bugüne kadar taksi durağı açılabilmesi için herhangi bir yasal işlem için adım atmadı. Bir süredir Havaalanı Taksi Durağı ihalesindeki beceriksizlikler yüzünden başı dertten kurtulmayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi UKOME Dairesi’nde yeni bir skandal patlamak üzere. Zira Şehir Hastanesi’ne yapılmak istenen durak için öncesinde işi adrese teslim halletmek isteyen bazı gizli ellerin taksi başına 250 bin TL komisyon ve duraktan da belli oranda kar payı istediği öne sürüldü. Kendisine ulaşmak istediğimiz Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve belediyenin basın servisindeki yetkililerinden bu konuda henüz bir yanıt gelmedi.
CAMİYE ENGEL OLAN KİM?
Açılış konuşmasında en kısa sürede cami yapılmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu talimatına rağmen projede yeri hazır olmasına rağmen Şehir Hastanesi’ne hala bir cami yapılmadı. YDA şirketinin de caminin yapılmasına hatırı sayılır bir katkı vermeye hazır olduğu öğrenilirken Kayseri İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli’nin cami yapılması için gerekli işlemleri hala bitirememiş olmasının sebebi anlaşılamıyor. İddiaya göre gecikmenin sebebi, camiyi yapacak hayır sahiplerine, cami inşaatı için belli bir şirketle çalışma mecburiyeti getirilmesi. Zira bu şirketten de bir cemaate yüklü miktarda bağış yapması isteniyormuş. Daha önce birkaç hayır sahibi Şehir Hastanesi’ne cami yapmak istemişti ancak sonradan vazgeçtiler. Şimdi nedense hiçbir hayırsever Şehir Hastanesi’ne cami yaptırmak istemiyor.
DOĞRUDAN ALIMLARDA NELER OLUYOR?
Şehir Hastanesi’nin doğrudan alımlarının yapıldığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne ilişkin iddialar da havada uçuşuyor. 90 bin liraya kadar ihalesiz olarak doğrudan yapılan alımların incelenmesi halinde ciddi usulsüzlüklerin ortaya çıkacağı iddia ediliyor. Ayrıca son olarak Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından DMO’ya verilen ürün siparişinin incelenmesi halinde hastane işletme sözleşmesine aykırı hareket edildiğinin ortaya çıkacağı belirtiliyor.
LAZER GÖZ BİLDİĞİNİZ GİBİ
Şehir Hastanesi’nin lazerle göz ameliyatı yapılan servisinde bir pazarlamacının hasta ameliyatlarına girmeye devam ettiği belirtiliyor. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ın hastane başhekimini sözlü olarak uyardığı bilinmesine rağmen, lazer göz servisinde hiçbir bilgisi, diploması ve yetkisi olmayan pazarlamacı “halen” göz ameliyatlarına girmeye devam ediyor. Yetkisiz ve diplomasız pazarlamacılık yapan birinin göz ameliyatlarına girmesine müsaade eden ve seyirci kalan bölüm şefi Dr. Necati Duru hakkında da Kayseri Valiliğince herhangi bir soruşturma açılıp açılmadığı bilinmiyor.
ŞEHİR HASTANESİ BİLDİĞİNİ OKUYOR
AMATEM’de tedavi gören hastaların uyuşturucu kullanımına devam edip etmediklerine ilişkin yapılan tahlillerde Kayseri Şehir Hastanesi’nde hasta başına 180 TL ücret alınırken Devlet Hastanesi’nde bu işi gören tahliller 45 TL’ye yapıldığı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Şehir Hastanesi laboratuvarlarında bu fiyat 90 TL’ye indirilmişti. Ancak bu süre zarfından daha önce 180 TL alınan hastalara fazla alınan paralar iade edilmezken fahiş fiyat alınması hakkında da herhangi bir cezai işlem yapılmadı. Şehir Hastanesi 90 TL’ye indirdiği aynı tahlillerin ücretini şimdi 120 TL’ye çıkardı. Bu artışın da sebebi anlaşılamazken kimse sorgulamadığı için bir süre önce 90 TL’ye kadar indirilen bu tahliller tekrar yüzde 50 zamlanarak 120 TL’den yapılmaya başlandı. Yani olan yine vatandaşa oldu.
DUVARI ÖRÜLÜ AMELİYATHANE
Şehir Hastanesi içinde yer alan bir ameliyathane için kullanılmadığı halde kullanılıyormuş gibi devlet tarafından kirası ödenmeye devam ediliyor. Hastane işletim sözleşmesine göre hastane inşaatını yapan YDA şirketine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, kullanılan belli yerler için kira ödeniyor. Hastane girişinde sağ tarafta yer alan bir ameliyathanenin giriş çıkış kapı yerleri de bilinmez bir sebeple örüldü ve normal duvara dönüştürüldü. Duvarın arkasında kapalı şekilde boş bir ameliyathane yeri bulunuyor. Neden girişleri örülüp kapatıldığı bilinmezken şimdi bu ameliyathanenin yerini kimse hatırlamıyor ancak devlet buranın kirasını sanki kullanılıyormuş gibi ödüyor.
KOCA HASTANE DARACIK KALDIRIMLAR
Şehir Hastanesi’nin ana giriş nizamiyesinin oradaki kaldırımların en fazla iki kişilik ve dar olması sebebiyle tehlike taşıdığı belirtiliyor. Bu güne kadar söylenmesine rağmen düzeltilmeyen bu kaldırımlarda her gün çeşitli aksaklıklar olmasına rağmen ciddi bir tehlikenin yaşanmaması şimdilik şans olarak değerlendiriliyor. Şirketin bu kaldırımları düzelterek genişletmesi için çalışma yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.
Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Servisi’ne yatan bir hasta hemşireleri uyararak “benim penisiline alerjim var” dedi. Daha sonra idrar yollarında enfeksiyona rastlanan bu hastaya yapılan konsültasyon sonucunda tedavi için penisilin grubundan bir ilaç verildi. Hasta krize girdi hemen acil servise götürülerek müdahale yapıldı ancak hasta kurtarılamayarak verilen ilaç nedeniyle geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
ÇAMAŞIR DOLANDIRICILIĞI SUİKASTİ
Türkiye’nin en modern çamaşırhanesinde evrakta sahtecilik yapılarak aslında yıkanmayan miktarda çamaşırlar yıkanıyormuş gibi gösterilmek istendi. Tam bu aşamada olayı fark eden şirket duruma el koyarak, olaya adı karışan idari personel hakkında gerekli işlemi yaptı. İddiaya göre, milyonlarca liralık çamaşır yıkama ve temizlik işi yapılan birime, dışardan yapılan bu kumpas ile mevcut yönetim sıkıntıya düşürülerek yerine geçilmek istenmiş.
CERRAHLARIN MARKA ALET ISRARI
Şehir Hastanesi’ni İl Sağlık Müdürlüğü ile mevcut sözleşmeye göre müştereken işleten YDA şirketi sözleşme gereği tüm ameliyathaneler için istenen kalite ve miktarda ameliyat aleti aldı. Ancak cerrahlar kendilerinin “alışık olduğu marka” olmadığı için bu aletlerle ameliyatlara girmediler ve bunu yazılı olarak bildirdiler. Bunun üzerine Eğitim ve Araştırma Hastanesi (eski Devlet Hastanesi) ameliyathanelerinde kullanılan aletlerin bir kısmı Şehir Hastanesi’ne getirilerek ameliyatların yapılması sağlanarak skandalın daha da büyümesi önlendi. Ancak hastane yönetimi cerrahlar istedikleri marka konusunda direnmelerine karşı yasal hiçbir işlem yapamadı ve cerrahların dediği aletleri getirmiş oldu. YDA şirketinin almış olduğu yüzbinlerce lira değerindeki aynı kalitede ancak başka marka olan ameliyathane aletleri depolarda çürümeye terk edildi.
TAKSİ DURAĞI BELEDİYENİN İHMALİ Mİ?
Her gün ortalama 30 bin kişinin ziyaret ettiği Kayseri Şehir Hastanesi’ne hala taksi durağı yapılamıyor. YDA şirketi üzerine düşeni yaptığı halde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü anlaşılmaz bir şekilde ayak sürüyerek bugüne kadar taksi durağı açılabilmesi için herhangi bir yasal işlem için adım atmadı. Bir süredir Havaalanı Taksi Durağı ihalesindeki beceriksizlikler yüzünden başı dertten kurtulmayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi UKOME Dairesi’nde yeni bir skandal patlamak üzere. Zira Şehir Hastanesi’ne yapılmak istenen durak için öncesinde işi adrese teslim halletmek isteyen bazı gizli ellerin taksi başına 250 bin TL komisyon ve duraktan da belli oranda kar payı istediği öne sürüldü. Kendisine ulaşmak istediğimiz Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve belediyenin basın servisindeki yetkililerinden bu konuda henüz bir yanıt gelmedi.
CAMİYE ENGEL OLAN KİM?
Açılış konuşmasında en kısa sürede cami yapılmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu talimatına rağmen projede yeri hazır olmasına rağmen Şehir Hastanesi’ne hala bir cami yapılmadı. YDA şirketinin de caminin yapılmasına hatırı sayılır bir katkı vermeye hazır olduğu öğrenilirken Kayseri İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli’nin cami yapılması için gerekli işlemleri hala bitirememiş olmasının sebebi anlaşılamıyor. İddiaya göre gecikmenin sebebi, camiyi yapacak hayır sahiplerine, cami inşaatı için belli bir şirketle çalışma mecburiyeti getirilmesi. Zira bu şirketten de bir cemaate yüklü miktarda bağış yapması isteniyormuş. Daha önce birkaç hayır sahibi Şehir Hastanesi’ne cami yapmak istemişti ancak sonradan vazgeçtiler. Şimdi nedense hiçbir hayırsever Şehir Hastanesi’ne cami yaptırmak istemiyor.
DOĞRUDAN ALIMLARDA NELER OLUYOR?
Şehir Hastanesi’nin doğrudan alımlarının yapıldığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne ilişkin iddialar da havada uçuşuyor. 90 bin liraya kadar ihalesiz olarak doğrudan yapılan alımların incelenmesi halinde ciddi usulsüzlüklerin ortaya çıkacağı iddia ediliyor. Ayrıca son olarak Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından DMO’ya verilen ürün siparişinin incelenmesi halinde hastane işletme sözleşmesine aykırı hareket edildiğinin ortaya çıkacağı belirtiliyor.
LAZER GÖZ BİLDİĞİNİZ GİBİ
Şehir Hastanesi’nin lazerle göz ameliyatı yapılan servisinde bir pazarlamacının hasta ameliyatlarına girmeye devam ettiği belirtiliyor. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ın hastane başhekimini sözlü olarak uyardığı bilinmesine rağmen, lazer göz servisinde hiçbir bilgisi, diploması ve yetkisi olmayan pazarlamacı “halen” göz ameliyatlarına girmeye devam ediyor. Yetkisiz ve diplomasız pazarlamacılık yapan birinin göz ameliyatlarına girmesine müsaade eden ve seyirci kalan bölüm şefi Dr. Necati Duru hakkında da Kayseri Valiliğince herhangi bir soruşturma açılıp açılmadığı bilinmiyor.
ŞEHİR HASTANESİ BİLDİĞİNİ OKUYOR
AMATEM’de tedavi gören hastaların uyuşturucu kullanımına devam edip etmediklerine ilişkin yapılan tahlillerde Kayseri Şehir Hastanesi’nde hasta başına 180 TL ücret alınırken Devlet Hastanesi’nde bu işi gören tahliller 45 TL’ye yapıldığı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Şehir Hastanesi laboratuvarlarında bu fiyat 90 TL’ye indirilmişti. Ancak bu süre zarfından daha önce 180 TL alınan hastalara fazla alınan paralar iade edilmezken fahiş fiyat alınması hakkında da herhangi bir cezai işlem yapılmadı. Şehir Hastanesi 90 TL’ye indirdiği aynı tahlillerin ücretini şimdi 120 TL’ye çıkardı. Bu artışın da sebebi anlaşılamazken kimse sorgulamadığı için bir süre önce 90 TL’ye kadar indirilen bu tahliller tekrar yüzde 50 zamlanarak 120 TL’den yapılmaya başlandı. Yani olan yine vatandaşa oldu.
DUVARI ÖRÜLÜ AMELİYATHANE
Şehir Hastanesi içinde yer alan bir ameliyathane için kullanılmadığı halde kullanılıyormuş gibi devlet tarafından kirası ödenmeye devam ediliyor. Hastane işletim sözleşmesine göre hastane inşaatını yapan YDA şirketine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, kullanılan belli yerler için kira ödeniyor. Hastane girişinde sağ tarafta yer alan bir ameliyathanenin giriş çıkış kapı yerleri de bilinmez bir sebeple örüldü ve normal duvara dönüştürüldü. Duvarın arkasında kapalı şekilde boş bir ameliyathane yeri bulunuyor. Neden girişleri örülüp kapatıldığı bilinmezken şimdi bu ameliyathanenin yerini kimse hatırlamıyor ancak devlet buranın kirasını sanki kullanılıyormuş gibi ödüyor.
KOCA HASTANE DARACIK KALDIRIMLAR
Şehir Hastanesi’nin ana giriş nizamiyesinin oradaki kaldırımların en fazla iki kişilik ve dar olması sebebiyle tehlike taşıdığı belirtiliyor. Bu güne kadar söylenmesine rağmen düzeltilmeyen bu kaldırımlarda her gün çeşitli aksaklıklar olmasına rağmen ciddi bir tehlikenin yaşanmaması şimdilik şans olarak değerlendiriliyor. Şirketin bu kaldırımları düzelterek genişletmesi için çalışma yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.
Özel Haber: İlter Sağırsoy