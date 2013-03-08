"Zirvedeki Değerlerimiz" çini sanatında hayat buldu

Çini ve Seramik konusunda 20 yıldır eğitmenlik yapan Zekiye Ünal arkadaşlarıyla birlikte Kayseri Park’ta açtıkları “Zirvedeki Değerlerimiz” konulu sergide Kayseri’nin değerlerini sergiliyor. Çarşamba gününden beri sergilenen çinilerde yoğun olarak Erciyes Dağı, Hunat meydan ve Hunat Hamamı motiflerinin kullanıldığı gözlemlendi. Gerek seramik gerekse çini alanında uzun zamandır sektörün içerisinde bulunan Ünal; “Burada ki hareket noktamız kayseri değerlerini tanıtmak ve bunu bir manada turizme entegre etmek” dedi. Ünal, Böylelikle Kayseri’nin gelişen turizmine katkıda bulunmak istediklerini ifade etti.

Sergiye Kayserililerin yoğun ilgi gösterdiklerini belirten Ünal, birçok övgü ve eleştiri aldıklarını söyledi. Gelen tepkilerin kendilerini çok memnun ettiğini aktaran Ünal; “Kayseri’de ki değerlerimizi ifade ederek çini sanatının geleneksel haliyle modern halini bir arada tutarak çiniyi daha geniş kitlelere ve daha bilinçli bir şekilde oldukça gerçekçi ve samimi olarak tanıtmayı amaçladık. Bu samimiyetimizin karşılık bulması ve geri bildirimlerin olması bizi son derece mutlu etti” dedi.

Mehmet ve Elçin Eğlenceoğlu çiftinin işletmeci olduğu özel bir şirket tarafından düzenlenen sergi bugün sona erecek.

Haber Merkezi