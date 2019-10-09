ZORLA MI BEĞENDİRECEKSİNİZ?

"YAZIKLAR OLSUN DEVLETİN PARASINI..."
"FİLMİN İKİNCİ BÖLÜMÜ: KAYSERİ KALESİ"
"BİR TARİH BU KADAR ANLAMSIZLAŞTIRILABİLİR"
"BÖYLE BİR SONUÇ BEKLENTİLERİN ÇOK ALTINDA"
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"FİLMİN İKİNCİ BÖLÜMÜ: KAYSERİ KALESİ"
"BİR TARİH BU KADAR ANLAMSIZLAŞTIRILABİLİR"
"BÖYLE BİR SONUÇ BEKLENTİLERİN ÇOK ALTINDA"
--
Vatandaşların konu hakkında yaptıkları yorumların tamamını gazetemizin Facebook hesabında yer alan ilgili haberin yorum kısmından okuyabilirsiniz. Yorumları okumak için tıklayınız
Özel Haber: İlter Sağırsoy