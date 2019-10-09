ZORLA MI BEĞENDİRECEKSİNİZ? Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kale restorasyonunu savunurken “kalede ruh kalmamış” şeklindeki eleştirileri “boşboğazlık” olarak nitelendirdi. Ancak kale içindeki bazı ticari alanların KAYMEK üzerinden ihalesiz verildiği iddialarına yanıt vermezken aynı şekilde vatandaşın “40 milyonu nereye, hangi şirketlere verdiniz açıklayın” sözlerine de cevap vermedi. Kayseri Gündem gazetesinin Facebook’taki sayfasında yayınlanan ve Kazım Yücel’in Kale ile ilgili ‘SİLMİŞLER SÜPÜRMÜŞLER YENİ KALE DİYE AÇMIŞLAR’ şeklinde açıklama yaptığı habere partili-partisiz Kayserili vatandaşların değerlendirmeleri şöyle oldu;

09 Ekim 2019 Çarşamba 09:30