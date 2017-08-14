Başkan Çelik, Özvatan’da Festivale katıldı

Özvatan Belediyesi tarafından düzenlenen şenliklere Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra Kayseri Eski Milletvekili Süleyman Korkmaz, MHP İl Başkanı Bakir Ersoy, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ve kalabalık bir halk topluluğu katıldı. Şenlikte yaptığı konuşmada ilçelerde yapılan festival ve şenlikleri çok önemsediğini ve hemen hepsine katılmaya çalıştığını dile getiren Başkan Mustafa Çelik, “Şenlik ve festivaller dostluğu ve kardeşliği pekiştiren, birlik beraberliği kuvvetlendiren, hemşehrilik duygularını artıran organizasyonlar oluyor. Zamanım elverdiğince katılmaya çalışıyorum” dedi. Hiçbir ayrım yapmadan tüm ilçelere hizmet vermeye çalıştıklarını ve ilçelerin kalkınması için büyük gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Çelik, “Bir kişi din düşmanı, vatan haini olmasın, bu vatanı sevsin, inandığı değerlere bağlı kalsın, Türk milletinin yaşadığı bu topraklara ihanet etmesin yeter bize. Onun dışında hiçbir ayrılık ve gayrılık bizi ilgilendirmiyor. İlçelerin sosyal ve ekonomik imkanını artırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İlçelerimize yaptığımız kadın gençlik merkezleri, her ilçenin avantajlarına göre Özvatan’a verdiğimi arıcılık desteği bunlardan sadece bir kaçı. Önümüzdeki hafta inşallah asfalt ekiplerimiz de Özvatan’a girecek. İlçe belediyesinin imkanlarının elvermediği her hizmeti yapmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Özvatan Gençlik Spor Kulübü yönetim kurulu üyeleri Başkan Mustafa Çelik’e katkıları nedeniyle teşekkür plaketi takdim ettiler. Plaket takdimi sırasında konuşan Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, “Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun bir dediğimizi iki etmiyor. İlçemize çok büyük katkıları var” diyerek teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, ayrıca Özvatan’ın başarılı sporcularına madalyalarını taktı. Özvatan Kültür ve Turizm Şenlikleri halk oyunları gösterisi, Gülşen Kutlu konseri ve havai fişek gösterileri ile devam etti.