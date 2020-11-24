ÖZVATAN BELEDİYESİ HIZ KESMEDEN ÇALIŞIYOR Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, ilçenin ekonomik olarak kalkınması ve tanınması açısından birçok projeye imza attı. ‘Samimi’ ve ‘Gönül belediyeciliği anlayışını benimseyen Başkan Demir’in gerçekleştirdiği ‘Yufka üretim tesisi’ projesi, yol-tesis yenileme çalışmaları ve sportif faaliyetler ile ilçe, yeni kazanımlarda bulundu.

Özvatan ilçesinde bulunan mahallelerin ihtiyaçlarını karşılamak ve ilçe halkının kalkınmasını sağlamak adına çalışmalarını sürdüren Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, yapılan toplantılar ile ilçenin sorunlarına çözüm üretiyor. Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Başkan Demir, istihdam sahaları oluşturarak yerli halka ekonomik katkılarda bulunuyor. Yapımı devam eden ve yapılması planlanan projeleri dile getiren Başkan Demir; “Belediyecilikte gelir kapılarını sağlama almalısınız, belediyecilik kendi ayakları üzerinde duran bir kurum haline getirilmelidir. Biz bunu geçtiğimiz dönem sağladık, şimdi de katlayarak devam ediyoruz. Biliyorsunuz güneş enerjimiz var, şirketimiz var, şirketimiz dahilinde çalışan personellerimiz var ve yaz döneminde yüz kişinin üzerinde çalışan vatandaşlarımız var. Özvatan Belediyesi üretken belediyecilik noktasında gösterdiği performansı tam tempo devam ettirmekte şu an ve belki 7-8 yerde şantiyemiz var. İstihdam sahaları oluşturarak vatandaşlarımıza hizmet götürüyoruz. Diğer kamu kurumları ile diyaloglarımız çok iyi durumda. Karayollarımıza bölgemizde yaptığı 8 km yol çalışmasıiçin sizin vasıtanızla teşekkür etmek isteriz. ‘Vatandaşlarımız en iyisine layık’ diye düşünen bir belediyecilik içindeyiz. Mezarlıklarımız, taziye evlerimiz, inşaatları devam eden spor tesislerimiz, sosyal etkinliklerin yapılacakları kültür yerleri, yolları, kaldırımlar çalışmalarını yürütmekteyiz. İnsanlara hizmetlerimizi ayrıştırmadan prim yapmadan kişi, mahalle, sokak demeden ihtiyaçlarını yerine getiren bir belediyeyiz” dedi.



“ÇALIŞMAYA TAM TEMPO DEVAM EDİYORUZ”

Korona virüs nedeniyle geleneksel olarak düzenlenen etkinlikleri ertelemek zorunda olduklarını ifade eden Başkan Demir; “Bir şanssızlık yaşadık korona virüs sebebiyle şenliklerimizi ve etkinliklerimizi bu yıl ertelemek zorunda kaldık. Spor faaliyetleri, etkinlikler, insanlarla diyaloglarımızı ve insanların ihtiyaçlarını da göz önüne aldığımızda Özvatan’da farklı bir belediyecilik anlamında hizmet vermekteyiz. Elbette ilçenin ve belediyenin sıkıntısı var, insanlar daha çok kırsal bölgedeler ve daha çok hizmet bekliyorlar. Bunu karşılamak amacıyla gerek personeller gerek meclis üyelerimiz, muhtarlarımızla birlikte bütün toplum olarak danışmadan sormadan bir iş yapmamak şartıyla bir hizmet içerisindeyiz. Çalışmaya tam tempo devam ediyoruz ve kar düşene kadar da devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.



Haber Merkezi