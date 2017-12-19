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Özvatan’da bisiklet sürme etkinliği

Özvatan ilçesinde, Kaymakamlık, Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 'Yeşil Yaşam Projesi’ çerçevesinde bisiklet sürme etkinliği düzenlendi.

Özvatan’da bisiklet sürme etkinliği
Özvatan Çok Programlı Lisesinden seçilen 36 öğrenci ve bu öğrencilere rol model olarak seçilen kamu kurumu personelleri ile birlikte madde bağımlılığıyla mücadele ve sağlıklı yaşam için hazırlanan proje kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu etkinlikler ile öğrencilere madde bağımlılığının zararları ve sağlıklı yaşamın önemi anlatılmaya çalışıldı. Etkinlikler kapsamında özel Acıbadem Hastanesi’nde sigaranın zararları konulu seminer verildi. Öğrenciler Kayserispor-Beşiktaş maçına götürüldü ve ilçede bisiklet sürme etkinliği düzenlendi.
Proje kapsamında öğrencilere yönelik etkinliklerin devam edeceği bildirildi.
 
İHA
 
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