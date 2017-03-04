Payitaht Abdülhamid'de izleyenleri duygulandıran sahne!
04 Mart 2017, 14:10 131 Görüntülenme
Payitaht Abdülhamid dizisinde Hindistan'daki Müslümanların Hicaz demiryoları projesinin hayata geçirilmesi için binbir türlü fedakarlıklar gönderdiği yardımlar ekran başındaki herkese duygusal anlar yaşattı.
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