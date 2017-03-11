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Büyükşehir’den Pınarbaşı’ya önemli yatırım

Büyükşehir Belediyesi ilçelerdeki kadın ve gençlik merkezlerine bir yenisini daha ekliyor. Yer tespitinin yapılamaması nedeniyle inşa edilemeyen Pınarbaşı Kadın ve Gençlik Merkezi için yer bulundu ve projesi hazırlanarak ihalesi yapıldı.

Büyükşehir’den Pınarbaşı’ya önemli yatırım
Büyükşehir Belediyesi’nin Pınarbaşı ilçesine yapacağı kadın ve gençlik merkezinin ihalesine üç firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 4 milyon 033 bin TL olarak belirlenen Pınarbaşı Kadın ve Gençlik Merkezi’nin ihalesine katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
17 K Yapı İnşaat: 3 milyon 217 bin TL
GK Mimarlık: 3 milyon 480 bin TL
Çakıroğlu İnşaat: 3 milyon 575 bin TL
İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak ve Pınarbaşı Kadın Gençlik Merkezi’nin temeli kısa süre içinde atılacak.
Kurum Haberi
 
 
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