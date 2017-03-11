Büyükşehir’den Pınarbaşı’ya önemli yatırım

Büyükşehir Belediyesi’nin Pınarbaşı ilçesine yapacağı kadın ve gençlik merkezinin ihalesine üç firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 4 milyon 033 bin TL olarak belirlenen Pınarbaşı Kadın ve Gençlik Merkezi’nin ihalesine katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:

17 K Yapı İnşaat: 3 milyon 217 bin TL

GK Mimarlık: 3 milyon 480 bin TL

Çakıroğlu İnşaat: 3 milyon 575 bin TL

İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak ve Pınarbaşı Kadın Gençlik Merkezi’nin temeli kısa süre içinde atılacak.

Kurum Haberi



