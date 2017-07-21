Pınarbaşı Belediyesi'nden tarıma büyük yatırım

Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş, "Tarımın ve çiftçinin desteklenmesine katkı sağlayacak bu tesis, bölge için önemli bir yatırım. Saatte 2 ton kimyon ve 5 ton bakliyat işleme ve paketleme kapasitesine sahip tesis 700 metre kare kapalı alana kurulacak. Belediyeye maliyeti yaklaşık 1 Milyon TL'yi bulacak ve en az 10 kişinin istihdamına olanak sağlayacak" dedi.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen, Belediye Başkanı Ataş, ’’Daha önce vatandaşlarımıza müjdesinin verdiğimiz; Kimyon, Bakliyat, Tohum eleme ve paketleme tesisinin temelini attık. Bu tesis ürünlerimize katma değer katacak ve çiftçimiz daha çok gelir elde edecek. Tesisimizin yapılması son senelerde üretimi artan Kimyonun işlenmesi ve paketlenmesi açısından önemli. Bütün gayretimiz tesisimizi bu sezona yetiştirmek. Ağustos ayında faaliyete geçirme çabası içerisindeyiz. Buradan bütün çiftçilerimize ve hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Allah hayırlı işler ve bol kazançlar versin’’ diye konuştu.

Kurum Haberi

