Pınarbaşı MHP'den 7 istifa daha…

Önceki gün istifa ettiğini yazılı basın açıklamasıyla duyuran Pınarbaşı’nın MHP’li Belediye Başkanı Dursun Ataş’ın ardından dün de 7 meclis üyesi daha seçim kuruluna istifasını sundu.

İstifasını sunan meclis üyelerinin açıklamalarında şu ifadelere yer verildi.

‘’Belediye Başkanımızla beraber seçim sürecinde partimizi iktidar yapmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Gördük ki bizlerin mücadelesi hiçbir anlam ifade etmiyormuş. Genel merkezin iktidar olmak gibi bir niyetinin olmadığı da anlaşılmaktadır. Bu sebeplerden ötürü üzülerek söylemekteyiz ki Milliyetçi Hareket Partisinden istifa ediyoruz. Bizler Belediye Başkanımızın yanında, ilçemizin hizmetindeyiz. Allah hayırlı, uğurlu etsin’’

İHA

