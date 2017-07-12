Pınarbaşı’nda 15 Temmuz etkinlikleri başladı

İlk programa Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş, İlçe Jandarma Komutanı Erdoğan Mutlu, Kurum Amirleri, Siyasi Parti Başkanları ile çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı.

Düzenlenen anma programlarında ilk olarak Şehit Mezarları ziyaret edilerek, şehitlerimiz kabirleri başında dualarla anıldı. Sonrasında Pınarbaşı Merkez Caminde aziz şehitlerimiz ruhlarına Mevlid-i Şerif okutuldu. Cami çıkışında vatandaşlara Pınarbaşı Belediye Başkanlığınca yemek ikram edildi.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Ataş anma programlarıyla ilgili olarak, “Ülkemiz için dönüm noktası olan hain darbe girişiminin seneyi devriyesinde ki programlarımıza aziz şehitlerimize dua ederek başladık.15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi Ve Milli Birlik Günü programlarımız hafta boyunca devam edecek. Yüce Türk milleti Milli İradeye olan bağımlılığını ve bu ülkeye olan sevgisini 15 Temmuz da göstermiştir. Bu tür saldırıları kim veya kimler yaparsa yapsın, bizim tavrımız ve tepkimiz her zaman Türk Millettinden yana olacaktır. Bizler bu vatanın bir ömür bekçileriyiz, askerleriyiz. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Yüce Allah’ım o günleri tekrardan yaşatmasın” dedi.