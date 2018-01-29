Ataş’tan Akay’a “Besi Çiftliği” teşekkürü

Başkan Dursun Ataş ziyaret esnasında Pınarbaşı- Pazarören Besi Çiftliğinin bölgeye ve çiftçilere hem üretim hem de istihdam açısından büyük katkılar sağlayacağını belirterek, bu projenin hayata geçirilmesine vesile oldukları için Başkan Hüseyin Akay’a teşekkür etti. Ataş, Pancar Ekicileri Kooperatifinin yalnızca Şeker Pancarı üzerine değil, çiftçilerin talepleri ve istekleri doğrultusunda, kendi bölgelerine önemli değerler katan bir kooperatif haline geldiğini belirtti.

Ziyarette, Pınarbaşı’na yapılması muhtemel yeni projeler için fikir alışverişinde bulunularak, çiftçilerin en büyük problemlerinden birisi olan pancar kotaları değerlendirildi.



“Projenin fikir babası Ataş”

Başkan Hüseyin Akay ise bu büyük projenin asıl fikir babasının Başkan Ataş olduğunu belirterek, bu projeyi hayata geçirmelerine yardımcı olduğu için teşekkürlerini sundu ve ilçede daha farklı projeler gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Görüşme sonrasında Başkan Ataş tarafından Kayseri Pancar Ekiciler Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay’a çiftçilere verdiği desteklerden dolayı plaket takdim edildi.



Kurum Haberi

