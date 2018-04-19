Başkan Ataş muhtarlarla buluştu

Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş, ilçeye bağlı mahallelerin muhtarları ile bir araya geldi. Alparslan Türkeş Parkında bulunan Göz Restorantta gerçekleşen toplantıya Başkan Dursun Ataş’ın yanı sıra çalışma arkadaşları ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda 2017 yıllarında yapılan hizmetler hakkında bilgi veren Ataş, aynı zamanda 2018 yılında mahallelere yapılacak olan hizmetler konusunda muhtarlarla istişare yaparak, önerilerini dinledi.



“Zengin ortak geliyor diye sevindik ama…”

Pınarbaşı’da 122 adet mahalle bulunduğunu ve ilçenin geniş bir coğrafyaya sahip olduğunu ifade eden Başkan Ataş, “2014 seçimlerin de ‘Zengin ortak Büyükşehir Belediyesi geliyor’ diye hepimiz sevindik ama Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetler ortada.2017 senesinde ilçemiz adına büyük yatırımlara imza attık. Belediye ek hizmet binası, kapalı semt pazarı, kimyon ve bakliyat eleme-paketleme tesisi ile Dedeman Parkı peyzaj çalışması bunlardan en önemli ve maliyetli olanları. Bu çalışmalarımızın dışında 4 senede mahalle yollarımıza toplamda 550 Bin metre kare kilitli parke taşı döşedik. Bu taşların tamamını kendi tesisimizde ürettik. Yollarımız çamurdan ve çukurdan geçilmiyordu. Yollarımızda 15 bin ton sıcak asfalt kullandık. Mahallelerimizin arazi ve yayla yollarında çalışmalarımız sürekli devam etmekte. Mahallelerimizde bulunan Örenlerin temizliğini hiçbir ücret talep etmeden yapıyoruz ve hafriyatını alıyoruz. 20 mahallemize sosyal tesis yaptık. Vatandaşlarımız her türlü organizasyonda, cenaze ve düğünlerinde kullanabilecekler” dedi.

Pınarbaşı’da göreve gelmeden önce çocukların oynayacağı parkların dahi olmadığını anlatan Ataş, “120 adet çocuk parkı kurduk. Biz Belediye Başkanı seçildiğimiz zaman çocukların oynayacağı alan yoktu. Bununla beraber 19 adet mini Futbol ve Basketbol sahası, 32 adet fitness spor aleti, 211 adet kamelya, 250 adet bankın kurulumunu yaptık” diye konuştu.



“Çoğu belediyeler çöpleri bile alamıyor”

Temizlik konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını anlatan Ataş, “1500 adet çöp konteyneri ve 2 adet çöp temizleme kamyonu alarak bütün mahallemizin çöplerini toplamaya başladık. Çoğu belediyeler şehir merkezinde ki çöpleri bile alamıyor” dedi.



Vatandaşlara destek olmak ve işlerini kolaylaştırmak için farklı alanlarda da hizmete devam ettiklerini ifade eden Başkan Ataş, şunları söyledi: “Mahallelerimize 7 bin sandalye bin beş yüz adet masa ile 800 adet hayvan sulama kürünü verdik. 3500 adet düğün veya cenazeye çadır kurarak, masa ve sandalye götürdük. İhtiyacı olan Mahallelerimize tuvalet ve abdesthane yaptık, birçok mahallemizde de tadilatlarını gerçekleştirdik. Mahallerimizde bulunan imam evlerinden 30 tanesinin tadilatını yaptık.17 Okulun tadilatını yaparak 14 adet okulumuza güvenlik kamera sisteminin kurulumunu sağladık. İlçemize Meslek Yüksek Okulunun açılabilmesi için gayretli şekilde çalışma yaptık. Kurumlarla işbirliği yaptık, 2018 yılı içinde önemli ve büyük projelerimiz var. Muhtarlarımızın, vatandaşlarımızın talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda da mahallelerde çalışmalarımız devam edecek. Bizler kurum olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Muhtarlarımıza da verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” Diğer yandan Ataş, desteklerinden dolayı mahalle muhtarlarına günün anısına teşekkür plaketi de verdi.





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