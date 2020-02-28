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“Bu hainliğin bedelini ağır ödeyecekler”

Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, İdlib'de şehit olan 33 kahraman askerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı. Başkan Uzunluoğlu mesajında, “Bu hainliğin bedelini ağır ödeyecekle” dedi.

“Bu hainliğin bedelini ağır ödeyecekler”

Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, yayınladığı mesajında, “Mübarek Kandil gecesi, Suriye'nin İdlib eyaletinde  askerlerimize yönelik Rusya destekli Esad rejimi tarafından hava saldırısı düzenlendi. Hain saldırıda 33 kahraman askerimiz şehit olurken, 32 askerimizde ağır şekilde yaralandı. Bu acının asla tarifi yoktur. Türk Milletinin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim Türk Milletine sabır versin. Bu hainliğin bedelini ağır ödeyecekler inşallah.”

 

Kurumsal

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