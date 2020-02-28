Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, yayınladığı mesajında, “Mübarek Kandil gecesi, Suriye'nin İdlib eyaletinde askerlerimize yönelik Rusya destekli Esad rejimi tarafından hava saldırısı düzenlendi. Hain saldırıda 33 kahraman askerimiz şehit olurken, 32 askerimizde ağır şekilde yaralandı. Bu acının asla tarifi yoktur. Türk Milletinin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim Türk Milletine sabır versin. Bu hainliğin bedelini ağır ödeyecekler inşallah.”
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