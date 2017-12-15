Büyükşehir, Ataş’ın istifasını kabul etmedi

Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesinin bazı konularda güncellenmediği görüldü. Öyle ki belediyenin sitesinde ‘Meclis üyeleri’ sayfasında bir süre önce partisinden istifa eden Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş, hala MHP’li gözüküyor. Bu durum bazı kesimlerce ‘Büyükşehir Belediyesi Başkan Dursun Ataş’ın istifasını kabul etmedi’ yorumlarına neden oldu.

Dursun Ataş, 13 Kasım’da, dışlandığını ve parti çatısı altında artık siyaset yapma imkanı kalmadığını belirterek partisinden istifa etmişti.

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