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Büyükşehir, Ataş’ın istifasını kabul etmedi

Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifa eden Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş, Büyükşehir Belediyesi’nin web sitesinde hala MHP’li olarak gözüküyor.

Büyükşehir, Ataş’ın istifasını kabul etmedi
Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesinin bazı konularda güncellenmediği görüldü. Öyle ki belediyenin sitesinde ‘Meclis üyeleri’ sayfasında bir süre önce partisinden istifa eden Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş, hala MHP’li gözüküyor. Bu durum bazı kesimlerce   ‘Büyükşehir Belediyesi Başkan Dursun Ataş’ın istifasını kabul etmedi’ yorumlarına neden oldu.
Dursun Ataş, 13 Kasım’da, dışlandığını ve parti çatısı altında artık siyaset yapma imkanı kalmadığını belirterek partisinden istifa etmişti.
Kayseri Gündem
 
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