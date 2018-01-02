Cuma Arık’ın acı günÜ

Bir süre önce kalp ameliyatı geçiren ve yoğun bakımda olan Pınarbaşı CHP İlçe Başkanı Cuma Arık’ın eşi Arife Arık hayatını kaybetti.



Çetin Arık’tan başsağlığı mesajı

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık sosyal medya hesabından Arife Arık’ı hastane ziyareti sırasında çekilen fotoğrafları paylaşarak altına şu cümleleri ekledi;

“Pınarbaşı İlçe Başkanımız sevgili ağabeyim Sayın Cuma Arık'ın kıymetli eşi Arife Arık ablamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun”

Arık’ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Pınarbaşı’nda toprağa verilecek.



Kayseri Gündem

