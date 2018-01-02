Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Cuma Arık’ın acı günÜ

Pınarbaşı CHP İlçe Başkanı Cuma Arık’ın eşi Arife Arık hayatını kaybetti. Arık’ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Pınarbaşı’nda toprağa verilecek. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık facebook hesabından yayınladığı mesajla başsağlığı diledi.

Cuma Arık’ın acı günÜ

Bir süre önce kalp ameliyatı geçiren ve yoğun bakımda olan Pınarbaşı CHP İlçe Başkanı Cuma Arık’ın eşi Arife Arık  hayatını kaybetti.

Çetin Arık’tan başsağlığı mesajı
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık sosyal medya hesabından Arife Arık’ı hastane ziyareti sırasında çekilen fotoğrafları paylaşarak altına şu cümleleri ekledi;
“Pınarbaşı İlçe Başkanımız sevgili ağabeyim Sayın Cuma Arık'ın kıymetli eşi Arife Arık ablamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun”
Arık’ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Pınarbaşı’nda toprağa verilecek.

Kayseri Gündem
 

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
PınarbaşıÇETİN ARIKCHP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.