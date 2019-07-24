Pınarbaşı Belediyesi Unlu Maluller A.Ş.'de TİS tamam

Pınarbaşı Belediyesi'nde düzenlenen törene Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunoğlu, Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Sendika yetkilileri, Daire Müdürleri, işçi temsilcisi ve işçiler katıldı.



Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik yaptığı konuşmada, Pınarbaşı Belediyesi Unlu Mamüller Aş. ile bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığını söyledi. Başkan Çelik, "Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığımızca, Pınarbaşı Belediye Unlu Mamüller Aş. ile bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmelerimiz bugün imza altına aldık. Toplu iş sözleşmemiz on dört ay olarak imza altına alınacaktır. Belediye Başkanımız başta olmak üzere, toplu iş sözleşmesinde emeği geçen müdürlerimize teşekkür ediyorum ”dedi.



Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunoğlu ise yapılan sözleşme görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığından dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, “Gece gündüz demeden Pınarbaşı’mız için alın teri döken arkadaşlarımızın ücretlerini elimizden geldiği kadar düzeltmeye çalışıyoruz. İmkânlarımız iyileştiği takdirde onlarında yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz. Toplu iş sözleşmemiz ilçemize, arkadaşlarımıza ve sendikamıza hayırlı olsun." dedi.

