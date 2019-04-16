Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Pınarbaşı'na doğalgaz müjdesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret eden Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu doğalgazın sözünü aldı.

Pınarbaşı'na doğalgaz müjdesi

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ile birlikte bir dizi temaslarda bulunmak için Ankara'da bulunan Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile de görüştü. Bakan Fatih Dönmez'den ilçeye doğalgaz talebinde bulunan Uzunluoğlu, sözü aldı. Bakan Fatih Dönmez'in yetkili kurumları görevlendireceği öğrenildi. Sevdalarının Pınarbaşı olduğunu söyleyen Başkan Uzunluoğlu, "Çok çalıştık, gayret ettik. Göreve geldikten sonra ilçemizin ihtiyaçlarını gidermek için kolları sıvadık. Ankara'ya gelerek devlet büyüklerimizi ziyaret ettik. Bu ziyaretler kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret ettik. Kendileri yetkili kurumları bu konuda görevlendireceğini söyledi. İlçemize Doğalgaz'ın gelmesi için çalışacağız. Pınarbaşı için daha çok işimiz" dedi.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
FATİH DÖNMEZBAKİ ERSOYDoğalgazPınarbaşıHaberlerHaberKayseri HaberKayseri GündemKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.