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Pınarbaşı'nda Öğrenci Servis Şoförleri Bilgilendirildi

Pınarbaşı İlçe Jandarma Trafik ekipleri tarafından ilçedeki öğrenci servis şoförlerine eğitim semineri verildi.

Pınarbaşı'nda Öğrenci Servis Şoförleri Bilgilendirildi

Pınarbaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrenci servis şoförlerine yönelik düzenlenen seminerde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İlçe Jandarma Trafik ekiplerinden Uzman Jandarma Ahmet Büyükhan ve İsmail Zambak ile polis trafik ekiplerinden Polis Memuru Emrah Çiftçi sunum yaptı. Seminerde şoförlere; genel trafik kuralları, öğrenci servis taşımacılığında kış öncesi alınması gereken tedbirler, kış lastiklerin takılması, şoförlerin öğrencilere karşı nasıl davranması gerektiği, araçların bakım ve temizliği gibi konular ile ders çıkartılması amacı ile yaşanmış trafik kazaları gösterimleri yapıldı.
Jandarma ve polis trafik ekiplerince öğrenci servis araçlarına yönelik denetim ve kontrollerin devam edeceği bildirildi.
 
 

İHA

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