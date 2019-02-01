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Pınarbaşı'nda otobüsü devrildi: 27 yaralı

Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 27 kişi yaralandı. 

Kaza, Malatya-Kayseri yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye gelen A.A. (38) yönetimindeki 45 HD 0345 plakalı yolcu otobüsü, Pınarbaşı-Kayseri arasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Kazada, otobüste bulunan 27 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, AFAD, polis ve jandarma ekipleri tarafından otobüsten çıkarıldı. Yaralanan 27 kişi kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri de, kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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