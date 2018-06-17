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Pınarbaşı'nda silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Pınarbaşı'nda silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Pınarbaşı'nda silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

 Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişide yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Kayabaşı mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre muhtarlık seçimleri konusunda anlaşmazlık yaşayan 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda, 1 kişi silahla vurularak hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri 2 adet av tüfeğine el koydu, mahalle muhtarı da gözaltına alındı. 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

İHA

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