Pınarbaşı'nda silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişide yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Kayabaşı mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre muhtarlık seçimleri konusunda anlaşmazlık yaşayan 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda, 1 kişi silahla vurularak hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri 2 adet av tüfeğine el koydu, mahalle muhtarı da gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.