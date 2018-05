Pınarbaşı’da devir teslim

Önceki Belediye Başkanı Dursun Ataş ‘’Bizler göreve geldiğimiz zaman Belediye gerek mali gerekse işgücü yönünden çok zor durumdaydı. Belediye Başkanlığı makamına geldiğim ilk gün parti rozetimi çıkarıp Türk Bayraklı rozetimi taktım. O günden bu güne hiçbir vatandaşımızı ayırt etmeden herkese elimden geldiği ölçüde yardımcı olmaya çalıştım. Geldiğim noktada ise Pınarbaşı ilçemize daha iyi hizmet edebilmek adına Milletvekili aday adaylığı için görevimden istifa ettim. Söz verdiğim bütün projeler kaldığı yerden aynen devam edecek. Bizim aklımızda yüreğimizde her daim burada, ne zaman ihtiyaç duyulursa bizler yeni seçilen Başkanımızın yanında olacağız. İstifa sürecinden sonra yeni başkanlık seçiminde sağduyulu davranan Meclis Üyelerine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlçemizin huzurunun bozulmasını istemediler. Belediyemizi borçsuz ve işlerin planlandığı bir şekilde Yeni Başkanımıza teslim ediyoruz. Allah yardımcıları olsun. Pınarbaşı’mıza hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

Yeni seçilen Belediye Başkanı Hamit Çevik ise ‘’Çalışmalarından ve öz verisinden dolayı Başkan Ataş’a teşekkürlerimi sunuyorum. Pınarbaşı’mıza sayısız eser kazandırdı ve büyük hizmetleri oldu. Bundan sonrada İnşallah Meclise giderek ilçemiz adına çok daha büyük işlere imza atacaktır. Kendisinin manevi desteğini her zaman yanımızda hissedeceğiz. Hazırlamış olduğu projeler aynen devam edecek. Bizler üzerine daha ne koyabiliriz onun incelemesini yapacağız. Çıktığı bu yolda bizler her zaman yanında ve arkasındayız. Allah yar ve yardımcısı olsun.’’ şeklinde konuştu

Makamdaki devir teslimden sonra önceki ve yeni Belediye Başkanı Belediye Personeli ile yemek yedi ve Dursun Ataş hepsinden helallik istedi.



