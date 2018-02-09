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Pınarbaşı’da esnafa Türk Bayrağı

Pınarbaşı Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev yapan askerlere destek olmak amacı ile ilçe esnaflarına bayrak dağıtımı yaptı. 

Pınarbaşı’da esnafa Türk Bayrağı

Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş "Afrin’de yoğun ve amansız operasyonlar düzenleyen Şanlı Türk Ordumuzun Kahraman Askerlerine destek olmak, Milli birlik ve beraberliğimize katkı sunmak amacı ile esnaflarımıza bayrak dağıtımını gerçekleştirdik" dedi.
Başkan Ataş, "Ülkemizin toprak bütünlüğünü tehlikeye düşürecek tehditleri ortadan kaldırmak amacı ile yapılan bu operasyonda ki Kahraman Askerlerimize destek olmak, hepimizin boynunun borcudur. Ülkemiz sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu süreçten çıkmanın yolu birlik ve beraberliğimizi güçlü tutarak, daim kılmaktır. Bizler Türk Milleti olarak her zaman üzerimize düşeni yapmışızdır. Allah Türk ordusunu Muzaffer eylesin. Hiç bir Askerimizin tırnağına taş değmesin. Allah yardımcıları olsun. Dualarımız ve gönüllerimiz onlarladır.’’ ifadesinde bulundu.

İHA
 

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