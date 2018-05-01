Pınarbaşı’da muhteşem asker uğurlaması

"En büyük asker bizim asker" isimli program ilçe kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği ortak çalışması ile düzenlendi.

Gecede ilçe kaymakamı Semih Doğanoğlu, askerliğin milletin üzerinde manevi değere sahip olduğunu ve vatan savunmasına giden askerlerin bu maneviyata bağlı kalması gerektiğini söyledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin de sunulduğu etkinlikte askere gidecek 25 kişiye kına yakılması ile sona erdi.

AA

