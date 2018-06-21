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Pınarbaşı’da trafik kazası: 4 yaralı

Pınarbaşı’da trafik kazası: 4 yaralı

Pınarbaşı’da trafik kazası: 4 yaralı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Pazarören mevkinde meydana geldi. A.C. idaresindeki 58 EG 786 plakalı araç seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan A.C., H.C. , A.T. ve S.K. 112 ekiplerince çevre de bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

İHA

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